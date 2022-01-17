ВИДЕО | Привлекательна в любом возрасте! Супермодель Синди Кроуфорд воссоздала культовую рекламу 1992 года
57-летняя Синди Кроуфорд наглядно доказала, что считается топ-моделью не просто так. Она воссоздала легендарный рекламный ролик компании Pepsi со своим участием, снятый в 1992 году, пишет „Леди“.
Сюжет ролика и образ Кроуфорд полностью скопированы из рекламы тридцатилетней давности. Модель выходит из спортивной машины в белой майке и коротких джинсовых шортах. Из аксессуаров на ней — запоминающиеся золотые серьги-кольца.
Вот новый рекламный ролик:
Однако если в 1992 году Синди рекламировала газировку, то в этот раз по сюжету она пробует „Маргариту“ от бренда Casamigos. Поэтому в современном ролике компанию Кроуфорд составила известная актриса и комик Энджела Лакета Мур, чей трек „One Margarita“ стал настоящим хитом в соцсетях в 2023 году.
Для сравнения, вот реклама из 90-х:
К слову, бренд текилы Casamigos был основан мужем Синди Рэнди Гербером, а также его лучшим другом — актером Джорджем Клуни.
Синди вышла замуж за Рэнди Гербера, бывшего манекенщика и успешного бизнесмена, в мае 1998 года. У супругов двое детей: 24-летний Пресли и 21-летняя Кайя, которая тоже активно развивает свою модельную карьеру.