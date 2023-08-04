Богатство и роскошь. Почему мы покупаем дорогие вещи и стоит ли это делать?

Настоящая роскошная жизнь не определяется ценой, но она, конечно, не дешевая. Лишь небольшое количество людей может и хочет тратить крупные суммы на престижные товары и услуги. Привлекательность этих товаров неоспорима — отличное качество, узнаваемый логотип, ограниченный тираж. Если вы можете это себе позволить, то почему бы и нет?