04.08.2023, 09:59
Богатство и роскошь. Почему мы покупаем дорогие вещи и стоит ли это делать?
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Настоящая роскошная жизнь не определяется ценой, но она, конечно, не дешевая. Лишь небольшое количество людей может и хочет тратить крупные суммы на престижные товары и услуги. Привлекательность этих товаров неоспорима — отличное качество, узнаваемый логотип, ограниченный тираж. Если вы можете это себе позволить, то почему бы и нет?
Правда, часто покупки совершаются вопреки финансовым возможностям (это касается и путешествий), за счет накоплений и даже влезания в долги. Почему люди совершают такие экстравагантные поступки? По мнению специалистки по психодинамической психотерапии Инесы Путниеце это способ компенсировать внутреннюю пустоту, пишет Delfi.lv.