3 самых женственных тренда осени 2023

„Леди“ собрали три очень женственных тренда будущего сезона.

Гротескная талия

Подчеркнутая линия талии то возвращается в моду, то снова, с очередным витком тенденции на оверсайз, забывается. Этой осенью модники будут не просто выделять талию, а делать это с особым гротеском.

Силуэт „песочные часы“ возвращается в утрированном проявлении – с резкими перепадами в области талии, которые достигаются с помощью искусственно наращенных объемов рядом.

Плотные приталенные платья-футляры, жакеты, расклешенные в области бедер, пальто с широкими плечами – согласитесь, женственность воплотится довольно оригинально.

Кстати, такие силуэты любит плюс-сайз-модель Эшли Грэм – она часто выбирает платья-жакеты, подчеркивающие линию талии и немного расширяющиеся в области бедер. А уж она-то знает, как скорректировать фигуру так, чтобы все восхитились и заметили только достоинства.

Розетты

А вот этот тренд новым и удивительным точно не назовешь – ему мы успели порадоваться еще весной, не забыли и летом, и продолжим носить будущей осенью.

Накладные объемные цветы из ткани уже можно приобрести во многих магазинах российских брендов. Как правило, они или пришиты к вещам, например, блузкам или платьям с женственным кроем, или продаются на лентах, чтобы уже вы сами повязали аксессуар, куда вам будет угодно.

Предупредим сразу: тренд и правда женственный, но немного ретро – накладные цветы родом из прошлого века, но в моду возвращались еще в середине нулевых, и могут добавить ассоциаций с самыми разными эпохами.

Стилисты, кстати, рекомендуют придумывать неожиданные сочетания. И вместо того, чтобы выбирать женственные платья с розеттами, фантазировать на максимум и создавать не самые очевидные образы. Например, украсить чокером с розой образ с косухой и рваными джинсами, или добавить объемный цветок к джоггерам и майке.

Высокие разрезы