3 самых женственных тренда осени 2023
Казалось бы, вот только вчера мы писали про то, что долгожданное лето наконец-то наступило, как уже пора готовиться к похолоданию и осеннему сезону. Чтобы не расстраиваться, просто придумайте себе стильные образы – говорят, это помогает.
„Леди“ собрали три очень женственных тренда будущего сезона.
Гротескная талия
Подчеркнутая линия талии то возвращается в моду, то снова, с очередным витком тенденции на оверсайз, забывается. Этой осенью модники будут не просто выделять талию, а делать это с особым гротеском.
Силуэт „песочные часы“ возвращается в утрированном проявлении – с резкими перепадами в области талии, которые достигаются с помощью искусственно наращенных объемов рядом.
Плотные приталенные платья-футляры, жакеты, расклешенные в области бедер, пальто с широкими плечами – согласитесь, женственность воплотится довольно оригинально.
Кстати, такие силуэты любит плюс-сайз-модель Эшли Грэм – она часто выбирает платья-жакеты, подчеркивающие линию талии и немного расширяющиеся в области бедер. А уж она-то знает, как скорректировать фигуру так, чтобы все восхитились и заметили только достоинства.
Розетты
А вот этот тренд новым и удивительным точно не назовешь – ему мы успели порадоваться еще весной, не забыли и летом, и продолжим носить будущей осенью.
Накладные объемные цветы из ткани уже можно приобрести во многих магазинах российских брендов. Как правило, они или пришиты к вещам, например, блузкам или платьям с женственным кроем, или продаются на лентах, чтобы уже вы сами повязали аксессуар, куда вам будет угодно.
Предупредим сразу: тренд и правда женственный, но немного ретро – накладные цветы родом из прошлого века, но в моду возвращались еще в середине нулевых, и могут добавить ассоциаций с самыми разными эпохами.
Стилисты, кстати, рекомендуют придумывать неожиданные сочетания. И вместо того, чтобы выбирать женственные платья с розеттами, фантазировать на максимум и создавать не самые очевидные образы. Например, украсить чокером с розой образ с косухой и рваными джинсами, или добавить объемный цветок к джоггерам и майке.
Высокие разрезы
И женственно, и очень сексуально – и тоже в тренде не первый сезон. Высокие разрезы – одна из важных тенденций этого года, которую летом вы могли заметить на тех самых джинсовых макси.
Но осенью разрезы ищем не на самых очевидных вещах – к платьям и юбкам добавляются пальто, джинсы и брюки. Важное дополнение – актуальны только изначально широкие модели, в которых разрезы добавляют объемы, а не создают хоть какой-то.
Если брюки с высокими разрезами кажутся вам чересчур рискованными, держитесь ближе к классике – примерьте макси-платья с разрезами или пальто с длинным разрезом сзади (идеальную модель пару лет назад представляли Ushatava, но и сегодня можно найти варианты).