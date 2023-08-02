Плакать „без причины“: это нормально?

Предположим, девушка пришла на прием к психотерапевту и жалуется на то, что не складываются отношения с ее нынешним работодателем. В процессе сеанса она вспомнила, как в детстве обижалась на собственную мать: та не выслушала ее, когда ей это было необходимо, не защитила, когда у нее был конфликт с одноклассником, заявила, что все это выеденного яйца не стоит… А еще при каждом удобном случае ее критиковала. И вот те прежние обиды на мать она переносит на своего шефа, который ей вообще-то совершенно чужой человек. Потому что он по своему поведению чем-то напоминает ей мать.

Во время психотерапии обычно прорабатываются какие-то ситуации из жизни клиента, которые могли стать причиной его проблем. Порой человек может даже не догадываться о том, насколько крепко это в нем засело.

Все это приводит к тому, что люди запрещают себе плакать в ситуациях, когда им это требуется. Скажем, в некоторых культурах принято приглашать на похороны специальных женщин-плакальщиц, так как для родственников покойного демонстрировать свои чувства не всегда считалось приличным.

Считается абсолютно нормальным плакать в любом возрасте из-за потери близких, серьезных проблем со здоровьем, финансами. Но если человек плачет „просто так“, это осуждается. А мужчинам вообще предписывается скрывать свои эмоции, что бы ни происходило.

Какие-то эпизоды уже практически позабыты, вернее, клиентка помнит о них, но не придает им значения. И вдруг на приеме у психотерапевта она их вспоминает и начинает рыдать. Так как эти ситуации были „не проработаны“ и не вытеснены из подсознания. И вот теперь они всплыли. И эмоции переливаются через край.

Слезы и творчество

Некоторые люди склонны плакать во время чтения стихов и прозы, прослушивания музыки, просмотра фильмов. Казалось бы, чужие произведения не затрагивают человека напрямую, но люди способны сопереживать вымышленным персонажам.

К тому же, если человек плачет от стихотворения, фильма или музыкальной композиции, значит, их содержание ассоциируется с чем-то внутри него самого.

Когда стоит насторожиться?

Насторожиться стоит, когда человек, как говорится, „излишне сентиментален“, то есть плачет постоянно и без видимого повода. Допустим, кто-то что-то ему сказал, и он расплакался. Или человек рыдает белугой, и при этом не может ответить на вопрос, что именно вызвало поток слез.

Есть те, кто рыдает от любых фильмов или книг, от поступков других людей, как отрицательных, так и положительных. К примеру, вы пришли к кому-то на прием, а вам говорят, что сегодня не приемный день, и вы расплакались. Хотя в принципе и ехать недалеко, и от того, что вы придете в другой день, ничего в вашей жизни не изменится. Или вы потеряли ключи от квартиры, и соседка пригласила вас к себе, напоила чаем… И вы опять расплакались от ее участия. Или вам кто-то что-то сказал. Мол, вы хорошо выглядите сегодня, либо, наоборот, вы выглядите неважно. И опять плач…

Скорее всего, тут дело не в ситуации, послужившей „триггером“ для слез, считают эксперты, а во внутреннем состоянии человека. В вас столько всего накопилось, что стоит маленько „раскачать“ ситуацию, как начинаются рыдания.

В этих случаях порой советуют „лечить нервы“. Но порой любителям поплакать действительно стоит обратиться к специалистам, так как это может быть синдромом серьезной патологии. Например: