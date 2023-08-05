Ужин испорчен: 5 роковых ошибок в приготовлении рыбы

Ошибка №1: Неправильная разморозка

Рыбы — нежный продукт, который легко теряет вкусовые свойства. Конечно, самая вкусная рыбка та, которую не замораживали, но если продукт все же оказался в морозилке, то перед жаркой или запеканием важно снова довести его комнатной температуры.

Никогда не размораживайте рыбу в микроволновке или опустив ее в горячую воду, она станет сухой и безвкусной. Достаточно переложить кусочки в холодильник на ночь, они медленно оттают.

Ошибка №2: Много рыбы на сковороде

Чтобы рыбка получила румяную корочку, важно, чтобы масло на сковороде не остыло слишком быстро. Иначе продукт начнет выделять сок и тушиться, а не обжариваться. Выкладывайте по паре-тройке ломтиков и следите за каждым, если хотите сэкономить время, поставьте на огонь сразу две сковородки.

Ошибка №3: Слишком много муки

Обычная пшеничная мука — отличный вариант панировки для рыбы, имнно она отвечает за золотистую корочку, не дает подгореть рыбе и делает ее аппетитной. Но если муки слишком много, она начинает пригорать, а у рыбы появляется очень неприятный аромат.

Чтобы этого избежать, отряхните каждый кусочек перед тем, как отправлять его на сковороду. Так слой муки будет невесомым, а корочка получится хрустящей.

Ошибка №4: Долгое приготовление

Мякоть рыбы нежная, а белок сворачивается очень быстро, нет необходимости жарить ее долго, иначе она станет сухой и невкусной. Считается, что на 1 сантиметр рыбы должно приходиться около двух минут на сковороде, но общее время не должно превышать 12—15 минут.

Ошибка №5: Много суеты

Нет необходимости подбрасывать или подталкивать рыбу, пока она поджаривается. Фактически, попытка перевернуть филе до того, как нижняя сторона будет приготовлена, только заставит кожу порваться, а мякоть прилипнуть. Дайте первой стороне приготовиться, пока она не отделится равномерно, переверните филе только один раз и подождите, пока вторая сторона не будет готова и не будет выглядеть как первая, а затем выключите плиту и снимите рыбу со сковородки.