„Я обрадовалась, когда Gucci выкупил у меня пальто для своего архива“. В Таллинне есть коллекция редкого и дорогого винтажа от ведущих домов моды

В шкафу Камилы можно найти вещи, в которых супермодели закрывали показы мод и блистали в культовых кампейнах нулевых, единственное в мире плиссирование платье-«ракушку“ Thierry Mugler 85-го года, а кое-что из ее шкафа уже выкупил дом Gucci для своего архива во Флоренции.



Кстати, одежду и украшения можно не только купить, но и арендовать. И все это — вещи „с историей“ от Yves Saint Laurent, Christian Dior, Chanel, Azzedine Alaïa, Hermès, Gucci и других культовых брендов. Всего ее коллекция насчитывает более 400 вещей.

„Когда я начала достойно зарабатывать, у меня, наконец, появились средства на дизайнерские вещи. Это привело меня к изучению рынка онлайн-перепродажи, где я обнаружила целый мир скрытых сокровищ, ожидающих своего возвращения в свет. Я начала изучать историю брендов, просматривала старые фотографии с подиумов и регулярно отслеживала сайты с аукционами, чтобы расширять свои знания. Имея небольшую коллекцию винтажных дизайнерских вещей, я решила прощупать почву и загрузила их на комиссионную онлайн-платформу. К моему удивлению, это оказалось прибыльным. Я реинвестировала все заработанные деньги обратно в свою коллекцию, и в течение четырех лет мне удалось расширить ее до более чем 400 уникальных предметов“, - рассказывает девушка.

„Самым ценным творением, которое у меня есть на сегодняшний день, будет, вероятно, еще один дизайн Thierry Mugler из коллекции весна/лето 1985 года. Золотое плиссированное платье „ракушка“ — это дизайн, на который ссылались бесчисленное количество раз, но существует только один оригинал. Это платье — отличный пример искреннего понимания женских форм. В нем чувствуешь себя живой скульптурой. Платье в настоящее время нигде не продается, а самая последняя зарегистрированная продажа была на аукционе в 2020 году за 5000 фунтов стерлингов. И это было до кончины дизайнера в январе 2022 года“, - говорит Камила.

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