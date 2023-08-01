Радостные новости! В июле в Ида-Таллиннской центральной больнице родилось рекордное количество детей

В прошлом месяце родилось 150 девочек и 148 мальчиков. Настоящий беби-бум был 12 июля: в этот день родилось 20 детей, в том числе пара близнецов.

В последний день июля на свет появились только девочки - в регистрационной таблице значатся четыре красные точки.

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