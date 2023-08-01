Что делать если летом вас „захватил“ эмоциональный шопинг?

По мнению руководителя отдела по работе с клиентами Luminor Каспара Корка, одним из хороших способов держать финансы под контролем является очень простое само по себе решение – автоматизация ежемесячных платежей. „Плюсом является удобство, связанное с отсутствием необходимости оплачивать счета вручную, но еще одним очень важным фактором является повышение финансовой дисциплины, что очень важно в период высокого роста цен“, – поясняет он.

В любом случае важно убедиться, что если вы получаете зарплату в начале месяца, то в конце месяца у вас будут деньги на счете для оплаты счетов, которые придут позже. Это, в свою очередь, означает, что необходимо иметь детальное представление о своих финансах, уметь планировать и дисциплинировать себя. „Всем приятно, когда в начале месяца приходит зарплата, и иногда сразу хочется что-нибудь на нее купить. Конец месяца сначала кажется далеким, и если не соблюдать дисциплину, то может не хватить денег на оплату постоянных расходов, которые появляются позже. Поэтому всегда стоит знать свои возможности и быть своим собственным бухгалтером“, – советует Корк.

Вот один из примеров самодисциплины: если в начале месяца на Ваш счет поступает 1500 евро и Вы знаете, что Ваши постоянные расходы составят около 500 евро, Вы немедленно переводите эту сумму на другой счет, на котором настроена автоматическая оплата. „Это позволяет держать финансы под контролем, а также эмоционально легче, если не приходится оплачивать все счета по одному, ведь оплата счетов – не самая позитивная эмоция. В то же время вы сразу получаете четкое представление о том, сколько денег у вас осталось на другие расходы. Таким образом, в конце месяца можно не думать о том, где взять 100 евро, чтобы оплатить счета за электричество и воду“, – говорит Корк.

Руководитель отдела по работе с клиентами Luminor отметил, что более половины активных клиентов банка используют автоматизацию платежей. „Конечно, это необходимо не только летом, но хорошо использовать это решение в течение всего года. Просто лето – это время, когда больше соблазна совершать эмоциональные покупки и, в худшем случае, откладывать платежи, что означает наступление грустной осени, – добавил он, приведя в пример 20%-ный рост активности по кредитным картам в летний период.