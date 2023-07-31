В память о легенде: в моду вошла челка Джейн Биркин, и вам она точно подойдет

16 июля в возрасте 76 лет ушла из жизни Джейн Биркин. До последнего дня ее образы вдохновляли ведущих стилистов, ей восхищались и подражали. Неслучайно одной из самых востребованных стрижек стала челка, названная в честь англо-французский иконы. Стилист салона красоты SlowMo Сколково Вероника Косолапова поясняет, как носить тренд.

Ее идея заключается в том, чтобы она кокетливо обрамляла лицо. Отличие от той, которую принято называть „шторкой“, – в длине и ширине: у челки а-ля Джейн более острые концы и плотная середина, а длина доходит до бровей или же чуть ниже.

Она идеально подходит для тонких волос и основной плюс заключается в том, что ее практически не надо укладывать (благодаря текстуре). Да и подходит она для обладательниц любого строения лица. Она визуально уточняет более округлую формулу, а квадрантные скулы делает более изящными.

Такая челка идеальна для тех, кто носит высокие хвосты.

Если лицо слишком удлиненное, нужно попросить мастера сделать чуть более плотную середину, тем самым прикрыв лоб, и образ будет более удачным. Пробуя такую стрижку впервые, можно не делать челку излишне короткой: если вам с этой стрижкой будет не слишком комфортно, вы сможете быстро вернуть привычную форму.

Самостоятельно укладывать такой вариант челки можно с использованием текстурируюших спреев или муссов. И сушить ее в направление слева направо, а затем – справа налево при помощи фена и обычной расчески.