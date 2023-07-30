В парке Тондираба бесплатно расскажут о материнстве и грудном вскармливании

Мероприятие проходит в шестой раз и приурочено к ежегодно проводимой с 1-7 августа Международной неделе грудного вскармливания. По словам консультанта по грудному вскармливанию Анастасии Ермаковой, на встречу приглашены не только эксперты в области грудного вскармливания, но и другие специалисты, готовые помочь молодым родителям. На мероприятии выступят консультанты по грудному вскармливанию и прикорму, детский массажист, консультант по детскому сну, нутрициолог, детский психолог, арт-терапевт, акушерка и слингоконсультант.