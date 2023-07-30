В парке Тондираба бесплатно расскажут о материнстве и грудном вскармливании(3)
В парке Тондираба 5 августа с 11:00 до 14:00 пройдет ежегодное бесплатное мероприятие для всех желающих с лекциями о материнстве и грудном вскармливании.
Мероприятие проходит в шестой раз и приурочено к ежегодно проводимой с 1-7 августа Международной неделе грудного вскармливания. По словам консультанта по грудному вскармливанию Анастасии Ермаковой, на встречу приглашены не только эксперты в области грудного вскармливания, но и другие специалисты, готовые помочь молодым родителям. На мероприятии выступят консультанты по грудному вскармливанию и прикорму, детский массажист, консультант по детскому сну, нутрициолог, детский психолог, арт-терапевт, акушерка и слингоконсультант.
Помимо лекций будет предложена анимационная программа для детей и розыгрыши подарков от партнеров.
Лекции будут интересны беременным женщинам и родителям детей в возрасте до 3 лет. Желающие смогут сделать пожертвование организации Mama Online. В конце мероприятия состоится общее фотографирование.
Дата и время: 05.08.23 с 11:00-14:00
Место: Тондираба парк
Вход свободный для всех желающих, с обязательной предварительной регистрацией по ссылке: www.mamaonline.eu/breastfeeding-week-2023.