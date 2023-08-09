В стиле Барби! Самый актуальный мейк для летней вечеринки

Все так же актуален мягкий дымчатый макияж глаз (смоки айс): хороши все оттенки бежевого, коричневый и персиковый цвета. Чтобы приподнять внешний угол глаза, используйте корректор с плотным покрытием. При желании можно добавить графические стрелки и, конечно, тушь, придающую суперобъем. Или же использовать накладные ресницы, что сделает мейк более выразительным.