Журнал Яна
09.08.2023, 14:02

В стиле Барби! Самый актуальный мейк для летней вечеринки

 
ФОТО: Карина Ваус

Лето – это маленькая жизнь, и именно летом чаще всего справляют свадьбы, проходят выпускные и множество самых разных событий. Журнал Jana Luxury узнал у международного визажистп Yves Saint Laurent в странах Балтии Ирэн Чуприяновской, каким должен быть мейк гостей модной вечеринки этим летом.

„Готический глэм и розовые оттенки“

  • Летом макияж трансформируется: делайте его более натуральным, легким, но важно, чтобы он при этом долго держался.

  • Тональный крем должен быть стойким, но легким.

  • Не отказывайтесь от корректора, летом он тоже необходим.

  • Постарайтесь нанести простой макияж, выделяя либо глаза, либо губы.

  • Можно использовать темные оттенки – в стиле готический глэм. Совсем новое направление: ретро в стиле Барби – для такого суперженственного макияжа максимально используйте розовые оттенки и сместите румяна на височную зону.

  • Все так же актуален мягкий дымчатый макияж глаз (смоки айс): хороши все оттенки бежевого, коричневый и персиковый цвета. Чтобы приподнять внешний угол глаза, используйте корректор с плотным покрытием. При желании можно добавить графические стрелки и, конечно, тушь, придающую суперобъем. Или же использовать накладные ресницы, что сделает мейк более выразительным.

  • Закрепите макияж лица прозрачной матовой пудрой, а форму придайте более темной. Добавьте румяна на скулы и на центр носа.

  • Для губ выбирайте любимое покрытие с высоким содержанием пигмента. Вбейте его подушечками пальцев несколько раз, чтобы получить результат, который вас устроит. При желании добавьте блеск на центр губ для объема.

Фото: Карина Ваус

Макияж: Ирэн Чуприяновская, международный визажист Yves Saint Laurent в странах Балтии

Прически: Татьяна Клейменова, визажиcт и стилист по волосам

Платья: Iris Janvier, iris-janvier.com/pruudid

Mодели: Екатерина Корнева и Анна Казначеева / JK Club Models, Ирэн Чуприяновская

Интерьер: Русский театр Эстонии

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Летний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Новый осенний номер журнала выйдет из печати 24 октября. Закажите себе бесплатный экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.

Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.

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