В стиле Барби! Самый актуальный мейк для летней вечеринки
Лето – это маленькая жизнь, и именно летом чаще всего справляют свадьбы, проходят выпускные и множество самых разных событий. Журнал Jana Luxury узнал у международного визажистп Yves Saint Laurent в странах Балтии Ирэн Чуприяновской, каким должен быть мейк гостей модной вечеринки этим летом.
„Готический глэм и розовые оттенки“
Летом макияж трансформируется: делайте его более натуральным, легким, но важно, чтобы он при этом долго держался.
Тональный крем должен быть стойким, но легким.
Не отказывайтесь от корректора, летом он тоже необходим.
Постарайтесь нанести простой макияж, выделяя либо глаза, либо губы.
Можно использовать темные оттенки – в стиле готический глэм. Совсем новое направление: ретро в стиле Барби – для такого суперженственного макияжа максимально используйте розовые оттенки и сместите румяна на височную зону.
Все так же актуален мягкий дымчатый макияж глаз (смоки айс): хороши все оттенки бежевого, коричневый и персиковый цвета. Чтобы приподнять внешний угол глаза, используйте корректор с плотным покрытием. При желании можно добавить графические стрелки и, конечно, тушь, придающую суперобъем. Или же использовать накладные ресницы, что сделает мейк более выразительным.
Закрепите макияж лица прозрачной матовой пудрой, а форму придайте более темной. Добавьте румяна на скулы и на центр носа.
Для губ выбирайте любимое покрытие с высоким содержанием пигмента. Вбейте его подушечками пальцев несколько раз, чтобы получить результат, который вас устроит. При желании добавьте блеск на центр губ для объема.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Летний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Новый осенний номер журнала выйдет из печати 24 октября. Закажите себе бесплатный экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.
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