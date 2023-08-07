На свадьбу, в отпуск, на работу: главные модные тренды лета на все случаи жизни

Торжество

Собираясь летом на торжественные мероприятия, например, на свадьбу, стилист рекомендует покупать одежду классического кроя, которая прослужит долгие годы. Это может быть сатиновое или шелковое платье. Никогда не стоит надевать белое, если только это не оговорено в свадебном приглашении.

При выборе одежды для мероприятия важно учитывать место его проведения. Если свадьба планируется на пляже, рекомендуется выбрать легкое льняное платье. В ресторане или усадьбе более подходящим вариантом будет вечернее или коктейльное платье. А джинсы лучше оставить их дома.

Также важны прическа и макияж. Если вы склонны к сильному потоотделению, рекомендуется избегать тяжелого макияжа и сложных причесок - долго они не продержатся.

Обувь должна гармонировать с окружением и локацией мероприятия — каблуки подойдут ресторанам и городу, а балетки для свадьбы на природе.

Фестиваль

Стиль бохо по-прежнему актуален на фестивалях — джинсы, кожа, цветы и различные фактуры. Не бойтесь экспериментировать и освежать свой образ с помощью различных аксессуаров. Вы можете надеть ботинки или кроссовки — выбор за вами. Важно найти себя, потому что фестиваль — это место, где нет правил, когда дело доходит до выбора стиля.

Работа

Главное — не одеваться как на пляж. Для рабочей обстановки стилист не рекомендует выбирать футболки с пальмовыми принтами, короткие шорты и прозрачную одежду.

Летом на работу лучше выбирать легкие тканевые рубашки, футболки или топы под пиджак. Те же, что и осенью, только из другой ткани — более легкой и дышащей. Пиджак можно заменить рубашкой oversize.

При выборе платья обращайте внимание на ткань. Предпочтение следует отдать легким материалам, но избегать прозрачности. Если специфика работы позволяет быть более спортивной, можете позволить себе наряды с характерным спортивным дизайном, например, сочетать брюки со стрелками с худи и кроссовками.

Путешествие