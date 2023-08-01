5 случаев, когда пользоваться духами – дурной тон

Однако в некоторых ситуациях и местах от парфюма лучше отказаться. В противном случае, вы продемонстрируете свое неуважение к окружающим. Подробнее о том, когда использовать духи неуместно – в материале „Рамблера“.

В поликлинике

Во-первых, в медицинских учреждениях людям нередко приходится сидеть рядом друг с другом. Во-вторых, ваши любимые духи могут спровоцировать аллергию у другого пациента. И наконец, аромат может стать раздражителем для тех, кто и без того испытывает тревогу – а в больницах довольно просто встретить обеспокоенных людей, которые переживают из-за своего здоровья.

Рядом с беременной женщиной

Отправляясь в гости к беременной подруге или просто на встречу, где наверняка будут женщины в положении, откажитесь от парфюма. У беременных девушек обостряется обоняние, из-за чего даже самые ненавязчивые ароматы могут вызвать головную боль и тошноту.

Ученые по сей день пытаются выяснить, почему у женщин, которые вынашивают детей, обостряется нюх, но факт остается фактом.

На похоронах или поминках

Похороны – это событие, во время которого никто не хочет привлекать лишнее внимание к себе. Но духи подчас выполняют обратную функцию. Кроме того, прощание с умершими людьми нередко проходит в небольших помещениях, а значит запах духов будет особенно явным и может вызвать неприятные эмоции у окружающих.

В спортзале

Многие убеждены, что парфюм способен перекрыть запах пота. Однако это ошибочное заблуждение. Напротив, духи в сочетание с потом превращаются в ядреную смесь, которая ни чуть не красит человека. Гораздо лучше будет отдать предпочтение эффективному дезодоранту без „кричащих“ ароматизаторов.

На многолюдных мероприятиях

В том числе на мероприятиях на открытом воздухе, если на улице стоит жара. В жару ароматы становятся еще более навязчивыми, поэтому использовать тяжелые духи – плохая идея. В крайнем случае можно отдать предпочтение легким ароматам, которые быстро выветрятся.