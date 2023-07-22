Бедный, бедный Гарри: действительно ли принц готов развестись с Меган Маркл?

Свадьба мечты

В начале 2018 года весь мир наблюдал свадьбу младшего брата принца Уильяма Гарри в прямом эфире. Это мероприятие было знаковым не только в свете того, что законным браком сочетался представитель британской монархии, но и из-за того, что невестой была женщина, которая однозначно не вписывалась в традиционное понятие принцессы.

Помимо того, что Меган происходила из семьи, сильно уступающей по статусу, так еще и была американкой с африканскими корнями. Однако Гарри был настолько влюблен, что смог добиться официального разрешения своей бабушки. Елизавета II просила внука не спешить со свадьбой, однако все же сдалась.

Глобальные перемены в жизни Меган

Сразу же после свадьбы Меган Маркл стала самой обсуждаемой женщиной на планете. По крайней мере, всю неделю после королевской свадьбы ее имя и фото не сходили с первых полос британских таблоидов. Жизнь бывшей актрисы повернулась на 180 градусов. Для Меган началась жизнь настоящей принцессы, однако все было не так радужно, как в сказках. Жизнь реальной принцессы довольно скучна, так как есть график приемов, официальных мероприятий и внушительный список жестких правил поведения.

Меган не готова к такой жизни

В начале 2020 года Меган и Гарри заявили, что складывают свои обязанности и отказываются от титулов в пользу свободной жизни. Пока общественность и королевская семья оправлялась от шока, Гарри и Меган улетели из Великобритании. Первое время пара провела Канаде у родных Меган, а затем обосновалась в США.

После отъезда бывших принца и принцессы британская пресса сменила тон. Журналисты наперебой писали о том, что именно Меган негативно влияет на Гарри и все решения принимает Маркл, а ее муж может только согласиться. Масла в огонь подлило интервью Опре Уинфри, где Меган жестко высказалась о британской королевской семье и насколько сложно ей было влиться. Неудачи в общении с королевой и остальными членами семьи Меган связывает со своим происхождением, но никак не с особенностями характера.

Слово берет Гарри