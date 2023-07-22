Бедный, бедный Гарри: действительно ли принц готов развестись с Меган Маркл?(7)
Наверное, самые скандальные члены королевской семьи — Гарри и Меган Маркл, по сообщениям инсайдеров, находятся на грани развода. Что привело к таким однозначно неприятным слухам для поклонников пары, решили выяснить Womanhit, а заодно вспомнить, какие тревожные звоночки мы с вами замечали несколькими годами ранее.
Свадьба мечты
В начале 2018 года весь мир наблюдал свадьбу младшего брата принца Уильяма Гарри в прямом эфире. Это мероприятие было знаковым не только в свете того, что законным браком сочетался представитель британской монархии, но и из-за того, что невестой была женщина, которая однозначно не вписывалась в традиционное понятие принцессы.
Помимо того, что Меган происходила из семьи, сильно уступающей по статусу, так еще и была американкой с африканскими корнями. Однако Гарри был настолько влюблен, что смог добиться официального разрешения своей бабушки. Елизавета II просила внука не спешить со свадьбой, однако все же сдалась.
Глобальные перемены в жизни Меган
Сразу же после свадьбы Меган Маркл стала самой обсуждаемой женщиной на планете. По крайней мере, всю неделю после королевской свадьбы ее имя и фото не сходили с первых полос британских таблоидов. Жизнь бывшей актрисы повернулась на 180 градусов. Для Меган началась жизнь настоящей принцессы, однако все было не так радужно, как в сказках. Жизнь реальной принцессы довольно скучна, так как есть график приемов, официальных мероприятий и внушительный список жестких правил поведения.
Меган не готова к такой жизни
В начале 2020 года Меган и Гарри заявили, что складывают свои обязанности и отказываются от титулов в пользу свободной жизни. Пока общественность и королевская семья оправлялась от шока, Гарри и Меган улетели из Великобритании. Первое время пара провела Канаде у родных Меган, а затем обосновалась в США.
После отъезда бывших принца и принцессы британская пресса сменила тон. Журналисты наперебой писали о том, что именно Меган негативно влияет на Гарри и все решения принимает Маркл, а ее муж может только согласиться. Масла в огонь подлило интервью Опре Уинфри, где Меган жестко высказалась о британской королевской семье и насколько сложно ей было влиться. Неудачи в общении с королевой и остальными членами семьи Меган связывает со своим происхождением, но никак не с особенностями характера.
Слово берет Гарри
Муж Меган не стал ничего отрицать и позднее, в 2021 году, выпустил книгу, где рассказал о нелицеприятных моментах жизни во дворце, о разногласиях с самыми близкими членами семьи. Можно сказать, этой книгой Гарри „похоронил“ все надежды на возобновление диалога с братом и отцом. С этого момента Гарри перестали приглашать на королевские мероприятия, стараясь избежать лишнего внимания и обсуждений в прессе, которые могли бы бросить тень на королеву и ее семью.
Обстановка накаляется
Если все это время Гарри терпел тот факт, что Меган полностью его затмила и создает полной впечатление о том, кто же в семье хозяин (точно не Гарри), в последнее время ситуация начала его раздражать. Как сообщают инсайдеры, Гарри и Меган редко появляются на публике вместе, а кто-то говорит о том, что пара живет раздельно.
Такое количество проблем за короткое время не могло не повлиять на отношения внутри пары, кажется, настал момент, когда и Гарри, и Меган должны приложить усилия, чтобы сохранить брак, который трещит по швам. Сами супруги пока никак не комментируют слухи о расставании.