Фильм „Барби“ подсадил весь мир на розовый. Что такое барбикор и как мужчины и женщины хотят быть похожими на Барби?

„В отличие от игры с пупсом, где маленькая девочка в значительной степени ограничена ролью матери, Барби всегда олицетворяла тот факт, что у женщины есть выбор. Барби не приходилось довольствоваться тем, что она была лишь подружкой Кена или заядлым шопоголиком. У нее была одежда для карьеры медсестры, стюардессы или певицы в ночном клубе“, - из ее мемуаров „Кукла мечты: история Рут Хэндлер“.

Так, 9 марта 1959 года мир впервые увидел длинноногую красавицу по имени Барби. Игрушка стала революционной: по задумке Рут, девочки впервые смогли разыгрывать ситуации из будущей жизни. Им можно было больше не представлять себя в роли матерей — теперь они ассоциировали себя с красавицами, которые примеряли не только разные наряды, но и профессии. На волне эмансипации, которая на тот момент охватила Европу, Барби стала деловой женщиной: сначала художницей-модельером, затем певицей, космонавтом и, наконец, кандидаткой в президенты.

Но этому положила конец американка Рут Хэндлер — жена главы компании по производству игрушек Mattel Эллиота Хэндлера. Женщина заметила, что игра в дочки-матери наскучила ее 10-летней дочери Барбаре, которую она ласково называла Барби. Девочка мечтала о кукле в виде молодой девушки, которую можно было бы переодевать и расчесывать. И Хэндлер решила создать для нее именно такую куклу.

Еще сто лет назад девочки даже не могли представить куклу в виде привлекательной стройной блондинки с огромным розовым домом, кабриолетом и гардеробом, полным модных нарядов. Им приходилось довольствоваться „пупсами“ — игрушки в виде грудных младенцев были единственным доступным видом кукол.

Что такое барбикор и почему женщины никогда не смогут отказаться от стиля любимой куклы — разбиралась „Лента.ру“ .

Ее яркие наряды были популярной модной тенденцией в 1990-х — и моветоном в 2010-х. Но летом 2023 года знаменитости и их фанатки вновь поддались соблазну облачиться в розовые мини-юбки и встать на высокие каблуки — как на красных ковровых дорожках, так и в повседневной жизни.

Считается, что пропорции Барби неестественны для человека: исследование Центральной больницы Хельсинки показало, что реальной женщине с пропорциями Барби не хватало бы от 17 до 22 процентов веса для нормального функционирования репродуктивной системы.

С ростом популярности куклы Барби в психологии появился термин „синдром Барби“. Это — непреодолимое желание молодых женщин выглядеть так же, как знаменитая кукла. Ярким примером проявления синдрома стала американка Синди Джексон, которая сделала около 30 пластических операций и потратила 50 тысяч долларов на внешность и телосложение Барби.

Несмотря на то что у игрушки появились миллионы юных поклонниц по всему миру, на многих из них она все еще была непохожа. Первая чернокожая Барби появилась почти через 10 лет после выпуска оригинальной куклы, а Барби с азиатской внешностью — только в 1981 году. Но сегодня некогда единственная в своем роде белокожая стройная блондинка обрела бесконечное число аналогов. На полках магазинов игрушек в разных точках мира можно увидеть кукол разной расы, телосложения и типажей. Есть даже точные копии голливудских звезд и паралимпийских спортсменок.

Но в 1970-х годах для привлечения своей главной целевой аудитории (в большей степени маленьких девочек, чем девочек-подростков) Mattel выбрала ярко-розовый цвет. С этого момента и по сей день кукла остается синонимом розового. У Mattel даже появился свой оттенок Pantone под названием „Розовый Барби“ (219 C) — его защищают авторские права. В разное время костюмы для Барби шили Кристиан Диор, Карл Лагерфельд, Кендзо Такада, Пьер Карден и другие знаменитые дизайнеры.

Изначально Барби должна была напоминать тинейджера, однако из-за яркого макияжа и взрослых черт лица от этой идеи пришлось отказаться. Прообразом для нее послужила американская актриса Джейн Мэнсфилд. А нарядили ее, как можно было бы предположить, далеко не в розовое мини-платье. Первая кукла была одета в черно-белый купальник, а остальной гардероб для нее нужно было покупать отдельно — на этом строился маркетинг компании.

Однако в нынешнем году барбикор неожиданно вернулся — и у него на это было несколько причин. Во-первых, весной 2022 года модный дом Valentino представил новую „розовую“ коллекцию, и его показ произвел фурор. Впоследствии звезды западного шоу-бизнеса, такие как Ким Кардашьян, Меган Фокс, Энн Хэтэуэй, Lizzo и Хейли Бибер ринулись в люксовые магазины за образами в стиле Барби. А массмаркетовые бренды быстро скопировали их лекала, чтобы снабдить одеждой фэшн-блогерш и их подписчиц.

Тенденция укрепилась еще прочнее, когда на экраны вышла комедия „Блондинка в законе“. Героиня Риз Уизерспун тоже предпочитала розовый barbiecore: президент университетского женского клуба Эль Вудс ходила в облегающих платьях с декольте, расшитых стразами купальниках и босоножках на шпильках. До середины 2010-х время от времени звезды возвращались к образу знаменитой куклы — пока трендами не завладели аскетичный минимализм, тихая роскошь и спорт-шик. Про наряды в духе Барби пришлось забыть на несколько лет — они попросту превратились в моветон.

Первой барбикор — хотя в 2000-х этот стиль так еще не называли — ввела в моду икона гламура Пэрис Хилтон. Светская львица, а вместе с ней и многочисленная армия ее фанаток, обожала розовый цвет, стразы, туфли на огромной платформе и игривые мини-юбки. В такой одежде Хилтон появлялась на каждом мероприятии, а подобие ее образов — в коллекции каждой маленькой обладательницы куклы Барби.

Еще недавно Барби обвиняли в продвижении конвенциональной красоты, которое шло вразрез с феминистическими движениями последних лет. Однако теперь, в 2023 году, фирменные розовые наряды куклы стали одним из главных модных трендов — не только у маленьких девочек, но и у вполне взрослых женщин.

В Mattel отреагировали на критику: в 1997 году компания изменила фигуру куклы — ей уменьшили грудь и расширили талию. К 2020 году серия Barbie Fashionistas («Барби-модницы“) уже насчитывала 176 кукол как женского, так и мужского пола. У этих кукол — девять разных типов фигуры, 35 оттенков кожи и 94 варианта причесок. В прошлом году ассортимент игрушек стал еще инклюзивнее: появились куклы со слуховым аппаратом, с протезированной ногой и с витилиго.

Это подтверждает доцент факультета фэшн-коммуникаций в нью-йоркской Школе дизайна Parsons Эмили Хаггард. По мнению эксперта, привлекательность тенденции заключается в ее финансовой доступности. „Ярко-розовый — смелый цвет, который есть в ассортиментах магазинов всех ценовых категорий. Это гораздо более бюджетный тренд, чем тихая роскошь, что и способствует его виральности в TikTok. Мы видим розовый на Met Gala и на подиумах, он продается на разных уровнях индустрии. Это широкая эстетика, которую могут позволить себе все люди, а не объект тихой роскоши“, — говорит она в интервью журналу Time.

Во-вторых, не собираются сдавать свои позиции ни мода на наивные украшения (например, чокеры из разноцветных пластмассовых бусин), ни на одежду в стиле 2000-х — в том числе на наряды в стиле Пэрис Хилтон. И наконец, фильм „Барби“ с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях: кадры со съемочной площадки просочились в сеть за полгода до премьеры, вдохновляя модниц на новые „розовые“ эксперименты.

„Барбикор захватил и Pinterest: за последние три месяца поисковые запросы на эту тему подскочили там на 150 процентов. Но тренд обрел популярность и за пределами бьюти- и фэшн-индустрий. Он повлиял даже на дизайн интерьеров. В TikTok видео с хештегом barbiecoreinterior набрали 4,9 миллиона просмотров! Пользователи массово демонстрируют свои ярко-розовые квартиры и декор“, — комментирует специалист по трендам в компании WeThrift Ник Древ. Эксперт считает, что Barbiecore продолжит набирать обороты и станет самым горячим трендом текущего лета.

„В детстве вы наряжали ее, а теперь — себя“

„Барбикор — долгожданный стимулятор настроения — заключается в том, чтобы носить яркие оттенки (особенно розовый) в повседневной жизни. Эта эстетика — главный стиль лета, ведь сегодня многие ностальгируют по простым, солнечным и беззаботным временам“, — согласилась эксперт по трендам в компании Etsy Дайна Исом Джонсон на съемках программы Good Morning America.