5 токсичных привычек, которые наверняка у вас есть

Womanhit собрали топ токсичных привычек, которые есть в той или иной степени у каждого из нас. Если какие-то из них резонируют при прочтении, задумайте, возможно, стоит пересмотреть свое мировоззрение.



Вы постоянно жалуетесь

Конечно, в компании подруг или близких родственников трудно всегда держать лицо и делать вид, что у вас вообще нет никаких причин для переживания. Иногда даже полезно поплакаться подруге в жилетку. Но если вы каждую встречу с близкими превращаете в место, где можно слить негатив и обязательно ожидаете поддержку со стороны друзей, подумайте о том, что далеко не все готовы прямо вам сказать, что ваше поведение их напрягает. Не стоит удивляться, если на очередное ваше предложение встретиться, друзья сразу же найдут тысячу причин отказаться.



Вы не умеете извиняться

Некоторые люди настолько уверены в своей правоте, что в ситуации, когда они объективно неправы, они предпочитают разрывать общение с человеком вместо того, чтобы просто извиниться и признать свою неправоту. Уверены, вы так не делаете. Но даже если любое несогласие с вами вызывает агрессию, при этом вы понимаете, что неправы, задумайтесь.

Вы терпите недостойное поведение

В данном случае речь не только об отношениях внутри пары с любимым человеком, но и в любом общении. Психологи уверены, что одна из самых деструктивных привычек — привычка терпеть. Никто не скажет вам спасибо, если вы будете перешагивать через себя, нет. Вы лишь будете создавать себе дополнительные психологические проблемы. Важно понимать, что необходимо уходить из любых отношений, которые приносят вас расстройство.



На вас нельзя положиться

Наверное, одна из самых неприятных привычек, особенно для ваших друзей. Регулярные нарушения обещаний могут привести к тому, что люди начнут вас сторониться. Это особенно неприятно, если ваша работа связана с общением с большим количеством людей — в профессиональном сообществе дурная слава распространяется очень быстро. Вы можете потерять не только личные, но и важные профессиональные контакты.