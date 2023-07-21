Как приготовить идеальные блины: 2 секретных лайфхака от шеф-поваров

Вам понадобятся:

Кефир — 1 л

Яйца — 3 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — ¾ ч. л.

Сода — ½ ч. л.

Масло растительное — 1–2 ст. л.

Мука, молоко — вариативно

Два секрета приготовления таких блинчиков — в температуре и последовательности добавления ингредиентов.

Секрет 1: температура кефира

Он не должен быть холодным. Чтобы добиться нужной температуры, внимательно следите за ним во время подогрева и не забывайте постоянно перемешивать. Когда над кефиром начнет подниматься пар и будет слегка отделяться сыворотка по краям, снимайте с огня.

В подогретый кефир добавьте сахар, соль, соду и хорошо размешайте. Кефир сразу войдет в реакцию с содой.

Секрет 2: последовательность добавления ингредиентов

В полученную смесь постепенно вводите просеянную муку.

Важно, что в этом рецепте нет конкретных пропорций: добавляйте муку до тех пор, пока не получите густое тесто, как для оладий.

Оно должно быть однородным, тянуться за ложкой и медленно с нее падать — как густая домашняя сметана.

В полученное тесто вбейте три яйца, размешайте и добавьте холодное молоко. Его также нужно добавлять на глаз, постоянно размешивая, пока масса не станет жидкой. Когда вы добьетесь нужной консистенции, влейте растительное масло и размешайте.

Выпекание блинов

Готовьте блины обычным способом.

Набирайте тесто половником, выливайте его на центр раскаленной сковороды и распределяйте по ней круговыми движениями. Как только начнут появляться пузырьки, а края блина начнут подрумяниваться, переворачивайте его, подцепив край ножом или лопаткой. Готовьте, пока вторая сторона не станет слегка золотистой.

Готовые блины выкладывайте на большую тарелку и смазывайте сливочным маслом. Повторяйте действия с каждым блином и складывайте их стопочкой. Подавайте со сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.

Приятного аппетита!