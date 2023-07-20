ФОТО | 54-летняя Рене Зеллвегер выходит замуж за известного телеведущего, который младше на 10 лет(1)
Мы уже привыкли, что мировые селебы все предпочитают делать тайно: и обручаться, и жениться, и рожать. В их числе оказалась и любимица зрителей по фильму „Дневник Бриджит Джонс“ Рене Зеллвегер. The Sun стало известно, что 54-летняя актриса помолвлена. Жених — 44-летний британский ведущий Ант Астенд, передает Super.
Голубки вместе два года. Выходами в свет и общими фото они радуют не так часто, но недавний снимок с детьми британца от первого брака навел фолловеров на подозрения. И не зря! Уже через пару дней прогремела новость: парочка готовится к свадьбе. „Их отношения очень крепкие. Они безумно влюблены и не могут дождаться, когда наконец поженятся“, — рассказал инсайдер.
Не можем не отметить избирательность Зеллвегер. Несмотря на романы с самыми завидными голливудскими красавцами, на брак она решилась лишь однажды. И если на этот раз дело дошло до свадьбы — все серьезно. Очень надеемся, что экранная Бриджит Джонс нашла-таки своего Марка Дарси и в реальной жизни.