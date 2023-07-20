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20.07.2023, 13:46

ФОТО | 54-летняя Рене Зеллвегер выходит замуж за известного телеведущего, который младше на 10 лет

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The British Academy of Film and Television Awards at the Royal Albert Hall in London
The British Academy of Film and Television Awards at the Royal Albert Hall in London
ФОТО: HENRY NICHOLLS | Scanpix

Мы уже привыкли, что мировые селебы все предпочитают делать тайно: и обручаться, и жениться, и рожать. В их числе оказалась и любимица зрителей по фильму „Дневник Бриджит Джонс“ Рене Зеллвегер. The Sun стало известно, что 54-летняя актриса помолвлена. Жених — 44-летний британский ведущий Ант Астенд, передает Super.

Голубки вместе два года. Выходами в свет и общими фото они радуют не так часто, но недавний снимок с детьми британца от первого брака навел фолловеров на подозрения. И не зря! Уже через пару дней прогремела новость: парочка готовится к свадьбе. „Их отношения очень крепкие. Они безумно влюблены и не могут дождаться, когда наконец поженятся“, — рассказал инсайдер.

Не можем не отметить избирательность Зеллвегер. Несмотря на романы с самыми завидными голливудскими красавцами, на брак она решилась лишь однажды. И если на этот раз дело дошло до свадьбы — все серьезно. Очень надеемся, что экранная Бриджит Джонс нашла-таки своего Марка Дарси и в реальной жизни.

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