ФОТО | 54-летняя Рене Зеллвегер выходит замуж за известного телеведущего, который младше на 10 лет

Голубки вместе два года. Выходами в свет и общими фото они радуют не так часто, но недавний снимок с детьми британца от первого брака навел фолловеров на подозрения. И не зря! Уже через пару дней прогремела новость: парочка готовится к свадьбе. „Их отношения очень крепкие. Они безумно влюблены и не могут дождаться, когда наконец поженятся“, — рассказал инсайдер.