21.07.2023, 16:00
ВИДЕО | Пошаговый гид. Как самостоятельно дома сделать прическу с эффектом мокрых волос?(2)
ФОТО: | Vida Press
Один из самых популярных трендов последних лет, который не сходит с мировых подиумов - прическа с эффектом мокрых волос. Это простой способ выглядеть стильно на любом мероприятии!
Смотрите видео с пошаговым руководством, как сделать такую прическу у себя дома. Показывает стилист и дизайнер Каролин Куузик.
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