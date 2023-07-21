Мода и стиль
21.07.2023, 16:00

ВИДЕО | Пошаговый гид. Как самостоятельно дома сделать прическу с эффектом мокрых волос?

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Bella Hadid
Bella Hadid
ФОТО: Jonas Gustavsson | Vida Press

Один из самых популярных трендов последних лет, который не сходит с мировых подиумов - прическа с эффектом мокрых волос. Это простой способ выглядеть стильно на любом мероприятии!

Смотрите видео с пошаговым руководством, как сделать такую прическу у себя дома. Показывает стилист и дизайнер Каролин Куузик.

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