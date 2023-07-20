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20.07.2023, 10:08

На грани развода: Принц Гарри и Меган Маркл решили пожить отдельно, чтобы спасти свой брак

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Prince Harry, Duke of Sussex and Megan Duchess of Sussex
Prince Harry, Duke of Sussex and Megan Duchess of Sussex
ФОТО: Nick Watts/Capital Pictures | Scanpix

Младший сын короля Карла III принц Гарри и его жена, экс-актриса „Форс-мажоров“ Меган Маркл „расстанутся“ на некоторое время в надежде восстановить свои отношения, пишет RadarOnline со ссылкой на инсайдеров королевского дворца.

Герцог и герцогиня Сассекские были измучены негативной реакцией общественности, неудачными деловыми сделками и публичными размолвками со своими близкими из монаршей семьи, передает ivona.ua.

„Они пытаются выяснить, что их поразило. Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган“, — сказал источник издания, добавив, что Гарри нужно „найти себя“.

Сообщается, что Гарри планирует поездку в Африку, чтобы снять документальный фильм, в котором не будет присутствовать его жена. По словам источника, ожидаемая одиночная поездка может быть именно тем, что нужно Гарри, поскольку он считает континент своим вторым домом и местом, где он чувствует себя „наиболее похожим на себя“.

Меган в это время вместе со своим новым агентом будет заниматься созданием собственного бренда. „Она хочет создать свой собственный бренд и заработать миллионы. Впервые их профессиональные пути действительно расходятся“, — сказала королевский эксперт Даниэла Эльзер.

Также инсайдеры отметили, что Сассекские находятся под огромным финансовым давлением, ведь им нужны деньги на роскошный образ жизни в Калифорнии, включая их особняк стоимостью 14 миллионов долларов и огромные расходы на безопасность.

„Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил жизнь в сущий ад. Мы надеемся, что время, проводимое порознь на разных континентах, поможет им найти все, что им нужно, чтобы двигаться дальше“, — добавили инсайдеры.

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