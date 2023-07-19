Джейн набросала эскиз в самолете на пакете: история создания самой желанной сумки в мире - “Биркин“ от Hermès
Недавно скончалась певица Джейн Биркин - женщина, в честь которой назвали самую желанную сумку в мире. 7days рассказывает об истории ее создания и почему она такая популярная.
Одна из версий появления сумки такая: в 1984 году Джейн Биркин летела из Парижа в Лондон. Она оказалась на соседних местах с председателем правления компании Hermes Жаном-Луи Дюма. Во время полета из сумки Джейн выпало все, что было. Она стала собирать содержимое, а Жан отметил, что в сумке должны быть удобные карманы, чтобы у женщин ничего не падало.
Биркин заявила, что Hermes не производит сумки с карманами. Дюма ответил на это, что он и есть глава Hermes, и она может ему высказать все, что ее не устраивает в сумке. Через месяц Джейн пригласили в офис Hermes, где ей предложили выбрать эскиз новой сумки. Через какое-то время она получила первый экземпляр аксессуара.
По другой, эскиз первой сумки сама Джейн Биркин набросала еще в самолете прямо на гигиеническом пакете.
Стоит сумка Биркин от 9 000 долларов без налогов с продаж. Более того, цена может быть даже шестизначной в случае, если сумка делается из кожи экзотических животных или украшается драгоценными камнями.
Известно, что в 2011 году на аукционе в Далласе была продана сумка Биркин за 203 150 долларов. Другая была украшена 242 бриллиантами и была продана в Беверли-Хиллз за 185 000 долларов.
Сумка Биркин: интересные факты
У самой Джейн Биркин только пять моделей сумок, которые были названы в честь нее.
Сейчас в мире продается около 200 000 сумок Биркин.
Одна сумка производится 48 часов. Каждый экземпляр создается вручную одним мастером.
Пустая сумка Биркин весит около 900 граммов.
Сумка Биркин стала популярна в 90-е годы. Во многом благодаря Виктории Бекхэм, которая является фанаткой марки.
Каждая сумка Биркин называется, исходя из цвета и текстуры кожи, из которых она сделана.
Когда в 2002 году в эпизоде сериала „Секс в большом городе“ появилась сумка Birkin, список ожидания аксессуара увеличился в три раза.
Джейн Биркин ежегодно получала около 37 тысяч долларов за то, что Hermès использует ее имя в названии сумки Birkin, и жертвовала их на благотворительность.