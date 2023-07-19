Мода и стиль
19.07.2023, 11:14

Джейн набросала эскиз в самолете на пакете: история создания самой желанной сумки в мире - “Биркин“ от Hermès

 
Hermès Birkin
Hermès Birkin
ФОТО: BOBBY YIP | Scanpix

Недавно скончалась певица Джейн Биркин - женщина, в честь которой назвали самую желанную сумку в мире. 7days рассказывает об истории ее создания и почему она такая популярная.

Одна из версий появления сумки такая: в 1984 году Джейн Биркин летела из Парижа в Лондон. Она оказалась на соседних местах с председателем правления компании Hermes Жаном-Луи Дюма. Во время полета из сумки Джейн выпало все, что было. Она стала собирать содержимое, а Жан отметил, что в сумке должны быть удобные карманы, чтобы у женщин ничего не падало.

Биркин заявила, что Hermes не производит сумки с карманами. Дюма ответил на это, что он и есть глава Hermes, и она может ему высказать все, что ее не устраивает в сумке. Через месяц Джейн пригласили в офис Hermes, где ей предложили выбрать эскиз новой сумки. Через какое-то время она получила первый экземпляр аксессуара.

По другой, эскиз первой сумки сама Джейн Биркин набросала еще в самолете прямо на гигиеническом пакете.

Jane Birkin

Стоит сумка Биркин от 9 000 долларов без налогов с продаж. Более того, цена может быть даже шестизначной в случае, если сумка делается из кожи экзотических животных или украшается драгоценными камнями.

Известно, что в 2011 году на аукционе в Далласе была продана сумка Биркин за 203 150 долларов. Другая была украшена 242 бриллиантами и была продана в Беверли-Хиллз за 185 000 долларов.

Сумка Биркин: интересные факты

  1. У самой Джейн Биркин только пять моделей сумок, которые были названы в честь нее.

  2. Сейчас в мире продается около 200 000 сумок Биркин.

  3. Одна сумка производится 48 часов. Каждый экземпляр создается вручную одним мастером.

  4. Пустая сумка Биркин весит около 900 граммов.

  5. Сумка Биркин стала популярна в 90-е годы. Во многом благодаря Виктории Бекхэм, которая является фанаткой марки.

  6. Каждая сумка Биркин называется, исходя из цвета и текстуры кожи, из которых она сделана.

  7. Когда в 2002 году в эпизоде сериала „Секс в большом городе“ появилась сумка Birkin, список ожидания аксессуара увеличился в три раза.

  8. Джейн Биркин ежегодно получала около 37 тысяч долларов за то, что Hermès использует ее имя в названии сумки Birkin, и жертвовала их на благотворительность.

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