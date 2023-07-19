Джейн набросала эскиз в самолете на пакете: история создания самой желанной сумки в мире - “Биркин“ от Hermès

Одна из версий появления сумки такая: в 1984 году Джейн Биркин летела из Парижа в Лондон. Она оказалась на соседних местах с председателем правления компании Hermes Жаном-Луи Дюма. Во время полета из сумки Джейн выпало все, что было. Она стала собирать содержимое, а Жан отметил, что в сумке должны быть удобные карманы, чтобы у женщин ничего не падало.

Биркин заявила, что Hermes не производит сумки с карманами. Дюма ответил на это, что он и есть глава Hermes, и она может ему высказать все, что ее не устраивает в сумке. Через месяц Джейн пригласили в офис Hermes, где ей предложили выбрать эскиз новой сумки. Через какое-то время она получила первый экземпляр аксессуара.

По другой, эскиз первой сумки сама Джейн Биркин набросала еще в самолете прямо на гигиеническом пакете.

Стоит сумка Биркин от 9 000 долларов без налогов с продаж. Более того, цена может быть даже шестизначной в случае, если сумка делается из кожи экзотических животных или украшается драгоценными камнями.

Известно, что в 2011 году на аукционе в Далласе была продана сумка Биркин за 203 150 долларов. Другая была украшена 242 бриллиантами и была продана в Беверли-Хиллз за 185 000 долларов.

Сумка Биркин: интересные факты

У самой Джейн Биркин только пять моделей сумок, которые были названы в честь нее. Сейчас в мире продается около 200 000 сумок Биркин. Одна сумка производится 48 часов. Каждый экземпляр создается вручную одним мастером. Пустая сумка Биркин весит около 900 граммов. Сумка Биркин стала популярна в 90-е годы. Во многом благодаря Виктории Бекхэм, которая является фанаткой марки. Каждая сумка Биркин называется, исходя из цвета и текстуры кожи, из которых она сделана. Когда в 2002 году в эпизоде сериала „Секс в большом городе“ появилась сумка Birkin, список ожидания аксессуара увеличился в три раза. Джейн Биркин ежегодно получала около 37 тысяч долларов за то, что Hermès использует ее имя в названии сумки Birkin, и жертвовала их на благотворительность.