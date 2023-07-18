ФОТО | Ярмарка тщеславия: как одеваются на фестивалях в Латвии? Самые яркие и необычные образы с Positivus

Подбор наряда для фестиваля - непростая задача. Он должен быть не только праздничным и ярким, но и достаточно функциональным и универсальным, чтобы защитить от солнечных лучей и возможной непогоды. В этом году серая пыль окрасила в этот оттенок и костюмы, и ноги посетителей. Самым удобным способом показать свою неповторимую индивидуальность были аксессуары и макияж. В аксессуарах преобладали разноцветные, яркие, большие и маленькие солнцезащитные очки, блестки и жемчуг, в прическах — косы и дреды, а в гардеробе широкие брюки и миниатюрные топы.