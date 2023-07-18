Мода и стиль
18.07.2023, 16:23

ФОТО | Ярмарка тщеславия: как одеваются на фестивалях в Латвии? Самые яркие и необычные образы с Positivus

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ФОТО: Kārlis Dambrāns, DELFI

На фестивали ходят не только за хорошим настроением и качественной музыкой, но и для того, чтобы посмотреть на других и показать себя. Delfi.lv сделал подборку фотографий самых заметных и необычных нарядов рижского фестиваля Positivus.

Подбор наряда для фестиваля - непростая задача. Он должен быть не только праздничным и ярким, но и достаточно функциональным и универсальным, чтобы защитить от солнечных лучей и возможной непогоды. В этом году серая пыль окрасила в этот оттенок и костюмы, и ноги посетителей. Самым удобным способом показать свою неповторимую индивидуальность были аксессуары и макияж. В аксессуарах преобладали разноцветные, яркие, большие и маленькие солнцезащитные очки, блестки и жемчуг, в прическах — косы и дреды, а в гардеробе широкие брюки и миниатюрные топы.

Самые смелые оделись в костюмы полицейских, ковбоев, индейцев и даже Санта-Клауса.

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