Умерла легендарная Джейн Биркин — скандалистка и икона стиля. Какой она была?

„Он показался мне настоящим красавцем, — писала Биркин в дневнике в 1965-м — в год свадьбы с Барри. — Мы столкнулись на лестнице, и я подумала: „Если он скажет мне хоть слово, я умру“. Он заговорил со мной о преподавателе вокала. Я чуть не грохнулась в обморок“.

В семнадцать лет она влюбилась в Джона Барри — уже широко известного тридцатилетнего композитора, успевшего к моменту встречи с Джейн написать музыку для трех серий „Бондианы“ (всего же их на его счету 12) и расстаться с двумя спутницами жизни.

Девочку нельзя было назвать ослепительно красивой (особенно в сравнении с матерью), но тонкая, хрупкая, с маленьким бюстом, модельного телосложения девушка с огромными синими глазами в обрамлении густых ресниц идеально „попала в тренд“ стиля жизни 1960-х, олицетворением которого были манекенщица Твигги, свингующий Лондон, ночные клубы и сексуальная революция. Сама Джейн говорила, что в юности была очень стеснительной. Она жила в довольно респектабельном районе Челси, принадлежала к обеспеченному классу и вполне могла рассчитывать на буржуазное будущее. Однако все вышло иначе.

Джейн Мэллори Биркин, дочь морского офицера Дэвида Биркина и довольно известной в богемных британских кругах театральной актрисы, красавицы Джуди Кэмбелл, появилась на свет 14 декабря 1946-го — через год после рождения ее старшего брата, будущего кинорежиссера и сценариста Эндрю Биркина.

„Когда я стану старухой, лет сорока или около того, с сотней детей и всем прочим, возможно, мне будет немного больно читать написанное кем-то молодым. Когда я начну хромать, я, возможно, буду оплакивать свою гибкость и свои идеалы“. Так писала о себе в дневнике шестнадцатилетняя девочка Джейн — такая же ранимая, как и все тинейджеры ее возраста. Но не всем тинейджерам суждено, повзрослев, издать свой дневник миллионным тиражом, обрести мировую славу, стать актрисой, моделью и матерью модели и актрисы — и даже получить сумку своего имени от одного из самых известных модных домов мира. Биркин это удалось.

Брак продлился три года. В 1967-м Джейн родила дочь Кейт и рассталась с Барри (по его инициативе, он был очень любвеобилен), в 1968-м развелась. В этот короткий промежуток уложились не только грустная история о разбитом сердце и материнство, но и начало кинокарьеры Биркин — не всем удается уже дебютанткой сыграть в одном фильме с Аленом Делоном («Бассейн“, 1969) и сняться у Антониони, как это получилось у нее.

„Я услышала, что Микеланджело Антониони проводит в одной из студий в окрестностях Лондона пробы к фильму „Фотоувеличение“. Там была большая черная стена. Мне дали кусок мела и попросили написать свое имя. Через каждые три буквы меня поворачивали в профиль, чтобы убедиться в моей фотогеничности, — так вспоминала об этом Биркин в „Дневнике обезьянки“. — Вошел какой-то итальянец и сказал: „Крупнее! Напишите свое имя как можно более крупно! <...> Вы что, хотите таким образом обольстить режиссера?“ Тут я не выдержала и расплакалась. Тогда ко мне подошел другой сеньор, очень элегантный, с приятными манерами, и сказал: „Это все, что я хотел видеть“. Это был Антониони“.

„Мне показалось, что он смотрит на меня злобно“

Когда закрывается одна дверь, открывается другая: едва Джейн пришла в себя после разрыва с Барри, как ее захватило новое увлечение. В 1968 году актриса прошла пробы на фильм „Слоган“, одну из главных ролей в котором играл infant terrible французской богемы, актер, певец и композитор Серж Генсбур. Он был старше Биркин на 18 лет, некрасив, грубоват, властен, много курил и еще больше пил. Джейн влюбилась не сразу: сначала Серж ее бесил.

„Я жаловалась Пьеру Гримбла (режиссер „Слогана“ — прим. „Ленты.ру“) на Сержа. <…> Мне показалось, что он смотрит на меня злобно. „Но он совсем не такой,“ — сказал мне Пьер и, если я правильно помню, устроил ужин в ресторане „Режин“, чтобы дать мне возможность увидеться с Сержем вне съемочной площадки и лучше его узнать“, — так вспоминала Биркин о начале романа в „Дневнике обезьянки“.