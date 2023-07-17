ФОТО | Прямо как ожившая кукла! Марго Робби на премьере фильма повторила образ Барби 60-х годов

33-летняя австралийская актриса надела копию платья, которое было на куклах Барби 1960-х годов серии Solo in the Spotlight Barbie. Черное платье без бретелек для Робби шил дом моды Schiaparelli. Дополняли наряд украшениями Lorraine Schwartz и туфли Manolo Blahnik.

Райан Гослинг, исполнивший роль Кена в фильме „Барби“, был одет на красной дорожке в пастельно-розовый костюм от Gucci.

За все образы актрисы, в которых она появляется для презентации фильма „Барби“, отвечает стилист Эндрю Мукамал.

Мировая премьера фильма „Барби“ запланирована на 19 июля 2023 года. По сюжету главную героиню (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.

Кстати, в трейлере к фильму Робби также выглядит как точная копия самой первой куклы Барби. Ну как, похожа?



