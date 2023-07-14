5 очень популярных летних трендов от европейских инфлюэнсеров. Рискнете повторить?

„Леди“ выбрали пять особенно популярных трендов, которые легко впишутся в наш гардероб. Все они особенно непринужденные, женственные и устойчивые – эти же вещи вы сможете носить и следующим летом, и через пару лет.

Мюли на небольшом каблуке

После засилья треников, джоггеров, кроссовок и кед всех наконец-то потянуло в другую модную сторону. И в моду вернулись каблуки. Не совсем в том виде, что мы помним, – они стали ниже и куда комфортнее.

Этим летом особенно актуальны мюли на низком каблуке (до семи сантиметров максимум, а лучше остановиться на высоте в два-три сантиметра) из кожи или ее имитации.

Некоторые считают, кстати, что этот тренд – часть огромного барбикора, ведь знаменитая кукла носила именно такую обувь. Другие же – что это просто очередной камбэк из нулевых. Как бы то ни было, мюли смотрятся свежо и подойдут к десяткам образов.

Носите их с джинсами, в том числе широкими, сарафанами или популярными юбками – и баллонами, и джинсовыми макси.

Прозрачные ткани

Когда носить полупрозрачные вещи, как не летом? Европейские модницы показывают, что с такими вещами запросто можно собрать не откровенные, а спокойные, стильные образы – главное, с вниманием подойти к выбору не только самой прозрачной вещи, но и остального образа (большая часть которого будет под ней).

Сразу подумали о блузках из сияющей органзы и платьях-сетках? Мыслите глубже – примерьте тонкий шелк, легкий смесовый лен и платья мелкой вязки из тонких нитей. В них всегда можно надеть короткое силуэтное платье или топ с велосипедками.

Леопардовый принт

Одновременно и очень стабильный, и самый нестабильный тренд в нашей подборки – леопардовые вещи то резко оказываются в антитрендах, то снова влетают в самый топ тенденций. Этим летом ситуация как раз такая – леопард особенно популярен.

Длинные накидки, многослойные мини-платья или женственные атласные миди и макси – в 2023 году тренд вернулся в особенно женственном воплощении.