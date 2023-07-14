5 очень популярных летних трендов от европейских инфлюэнсеров. Рискнете повторить?
Особенно роскошные и женственные летние тренды чаще всего рождаются на европейских побережьях – видимо, погода и антураж располагают. В этом году мир снова копирует стиль итальянок и француженок.
„Леди“ выбрали пять особенно популярных трендов, которые легко впишутся в наш гардероб. Все они особенно непринужденные, женственные и устойчивые – эти же вещи вы сможете носить и следующим летом, и через пару лет.
Мюли на небольшом каблуке
После засилья треников, джоггеров, кроссовок и кед всех наконец-то потянуло в другую модную сторону. И в моду вернулись каблуки. Не совсем в том виде, что мы помним, – они стали ниже и куда комфортнее.
Этим летом особенно актуальны мюли на низком каблуке (до семи сантиметров максимум, а лучше остановиться на высоте в два-три сантиметра) из кожи или ее имитации.
Некоторые считают, кстати, что этот тренд – часть огромного барбикора, ведь знаменитая кукла носила именно такую обувь. Другие же – что это просто очередной камбэк из нулевых. Как бы то ни было, мюли смотрятся свежо и подойдут к десяткам образов.
Носите их с джинсами, в том числе широкими, сарафанами или популярными юбками – и баллонами, и джинсовыми макси.
Прозрачные ткани
Когда носить полупрозрачные вещи, как не летом? Европейские модницы показывают, что с такими вещами запросто можно собрать не откровенные, а спокойные, стильные образы – главное, с вниманием подойти к выбору не только самой прозрачной вещи, но и остального образа (большая часть которого будет под ней).
Сразу подумали о блузках из сияющей органзы и платьях-сетках? Мыслите глубже – примерьте тонкий шелк, легкий смесовый лен и платья мелкой вязки из тонких нитей. В них всегда можно надеть короткое силуэтное платье или топ с велосипедками.
Леопардовый принт
Одновременно и очень стабильный, и самый нестабильный тренд в нашей подборки – леопардовые вещи то резко оказываются в антитрендах, то снова влетают в самый топ тенденций. Этим летом ситуация как раз такая – леопард особенно популярен.
Длинные накидки, многослойные мини-платья или женственные атласные миди и макси – в 2023 году тренд вернулся в особенно женственном воплощении.
К таким вещам не нужно добавлять больше акцентов – дополните их сумочкой и кроссовками или мюлями, о которых мы рассказали выше.
Открытые плечи
Июль чаще всего – самый жаркий летний месяц, так что в том, что все разделись, нет никакого сюрприза. И все же такой популярности топов-бандо и платьев со спущенными плечами мы не вспомним.
Топы без рукавов дополнят любой миди и макси низ – подберите такой и к любимым легким джинсам на лето, и к юбкам. А платья хороши сами по себе – если вам кажется, что образ получается слишком гламурным или женственным, добавьте эклектики, поиграв с обувью и аксессуарами.
Крупные ожерелья и подвески
А вот и „ювелирный тренд“ – большие заметные украшения на шею. Инфантилизм вернулся в моду вместе с подвесками, которые напоминают украшения для детей. Они добавляют игривую нотку в отпускные образы, и особенно уместны в выходные или отпуск на побережье (надеемся, у вас такой случится). А металлические колье с крупными элементами вполне можно добавить в повседневные луки. Присмотритесь к морской тематике – во-первых, она возвращается из года в год, а во-вторых, в 2023-м она особенно популярна благодаря ремейку „Русалочки“.