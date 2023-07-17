Как носить шлепки в городе: 5 стильных лайфхаков

Присмотритесь к дизайну

В случае со шлепанцами – то есть обувью без задника, которая закрепляется на стопе только с помощью мыса, именно дизайн решает, будут ли они уместны в городе, или скорее создадут впечатление, что из дома вы выбегали впопыхах, и просто надели то, что первым попалось под руку (точнее, под ногу).

Присмотритесь к невероятно популярным летом 2023 сабо и мюли – шлепках на жесткой подошве, чаще всего, на каблуке (но он может быть совсем небольшим).

Если вам нравятся пляжные вьетнамки, присмотритесь к „усовершенствованным“ моделям – на платформе и из плотных материалов.

Откажитесь от пляжной одежды

Пожалуй, шлепки в сочетании с короткими джинсовыми шортами точно будут перебором. Не стоит сочетать их и с другими элементами курортного гардероба, разве что можно добавить плетеную сумку-корзину.

Когда мы выбираем один стилистически сложный элемент, остальной образ стоит собирать с особым вниманием.

Играйте в эклектику

С чем же тогда носить шлепанцы? Добавьте их в неожиданные образы. Обувь может гармонично смотреться с джинсами, жакетом, а также ультрамодными этим летом юбками макси (особенно если вы выберете открытые сабо на небольшом каблуке).

Несколько сезонов назад модницы решили носить шлепанцы и босоножки на каблуке, с самым, пожалуй, неожиданным в данном случае элементом – джоггерами. И получилось очень свежо.

Не бойтесь удивлять

Стилисты уверены, что шлепки легко могут стать стилеобразующим элементом, то есть тем самым, что привлечет множество взглядов. Всего-то нужно... добавить носки!

И правда, почему бы не поиронизировать? Если вы не боитесь, что вас могут не понять (а поймут и правда далеко не все), составьте образ со шлепанцами (только не вьетнамками, это будет просто неудобно) и высокими носками. Кстати, звезды так уже ходят – например, папарацци несколько раз ловили Кендалл Дженнер в шлепанцах, надетых на плотные носки.

Помните об уместности