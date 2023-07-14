Эстонский дизайнер Марит Илисон вошла в историю моды

В Музее цивилизаций Европы и Средиземноморья (MUCEM) в Марселе открылась уникальная выставка высокой моды Fashion Folklore, где вместе с легендами моды Chanel, Dior, Hermès и Balenciaga позвали участвовать и эстонского дизайнера Марит Илисон (38) с ее созданной из байковых одеял коллекцией Longing For Sleep, которая принесла дизайнеру мировое признание и продавалась в известных бутиках.

„Я представила первую коллекцию Longing For Sleep 10 лет назад и я очень рада и горда, что моя настолько личная идея, которая родилась от самого сердца, получила признание на международном уровне. Я и не могла мечтать о таком“, - сказала дизайнер.

Для музейного собрания и выставки MUCEM Илисон создала украшенный кристаллами плащ из советского одеяла, которое когда-то использовалось в детском саду в Кадрина.