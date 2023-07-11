Она не меняется! Секреты молодости и красоты Наталии Орейро

Секреты красоты Орейро не скрывает, а с радостью делится ими с подписчиками. Звезда уверена, что оставаться привлекательной просто, пишет Womanhit.

Главное — питание

Наталия обожает шоколад и мучное, но при этом может похвастаться потрясающей фигурой. Актриса много лет придерживается вегетарианства, обожает сезонные продукты и главным правилом считает употребление большого количества овощей и зелени. При этом звезда обожает сезонные продукты и даже выращивает овощ самостоятельно на участке возле дома.

Уход за кожей

Наталия уверяет, что не намерена прибегать к пластическим операциям, она ценит естественность, но тщательно ухаживает за кожей. Она никогда не ложится спать с макияжем, а выходя из дома, всегда наносит на лицо SPF-крем. Орейро признавалась, что ее кожа склонно к появлению пигментных пятен, поэтому защита от солнца для нее особенно важна.

Раз в неделю звезда отшелушивает кожу с помощью пилинга, а после душа каждый раз делает маску для глубокого увлажнения. Из процедур в кабинете косметолога Наталия предпочитает лазерную шлифовку.

Красивые волосы

Еще двадцать лет назад многие обращали внимание на потрясающие локоны Натальи. Она почти всегда остается верна длинным волосам и никогда не носила каре дольше нескольких месяцев. Орейро считает блестящие пряди одним из символов женской красоты, поэтому несколько раз в неделю делает маски для шевелюры, а раз в пару недель подстригает кончики.

Доверие к себе

Наталия считает, что невозможно быть красивой, не испытывая любви к себе. Она старается принимать возраст и наслаждаться им, ищет вдохновение в семье, работе, друзьях. Орейро считает, что главный враг красоты — тревога, поэтому так важно учиться расслабляться. В этом актрисе помогают долгие прогулки и йога. А еще Наталия обожает проводить время с семьей и признается, что ничего не заряжает ее энергией больше, чем общение и игры с сыном.