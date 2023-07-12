ФОТО | Дуа Липа появилась на премьере „Барби“ в полностью прозрачном платье. И оказалась в центре скандала(5)
Модная хроника ежедневно пестрит звездными выходами в прозрачных платьях, fashion-инфлюенсеры вовсю демонстрируют, как стилизовать их на повседневный лад, а Рианна при помощи подобных нарядов даже намекает на конкретные сроки беременности. Конечно, возникновение скандала вокруг феномена оставалось лишь вопросом времени. И красную ленту удалось перерезать Дуа Липе, пишет People Talk.
Певица решила появиться на премьере фильма „Барби“ в Лос-Анджелесе без прикрытия и выбрала кольчужное „голое“ платье от Bottega Veneta, завершив образ на белом нижнем белье, серебряных украшениях и металлизированных туфлях на каблуке.
Пользователи Сети принялись осуждать инфлюенсера за якобы неудачный выбор наряда к поводу для визита. Мол, возрастное ограничение „Барби“ – 12+, а, значит, следованию тенденции на неприкрытую сексуальность здесь не место.
Огромная шумиха вокруг кинокартины и последние выходы Марго Робби с оммажами культовому аутфиту Клаудии Шиффер и нарядам первых кукол доказывают, что мы имеем дело с полноценным модным явлением. Причем именно „взрослым“ – взять хотя бы возрождение тренда на barbiecore, которое напрямую связано с фильмом Греты Гервиг. Уверены, что большинство зрителей старше восемнадцати однозначно оценят не столько легкую сюжетную линию картины, сколько идеально выстроенную работу команды костюмеров. Мы так точно: „Барби“ – не синоним слова „дети“.