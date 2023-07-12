Летние оттенки помады, которые освежат ваш образ

Womanhit подскажет самые трендовые варианты, чтобы ваши губы заслужили все комплименты, какие только возможно.

Блеск

Да-да, тот самый глосс, который был у вас в косметичке еще в школе. Если раньше все плевались из-за блесков, так как текстура и липкость выводили из себя, то сегодня блески для губ сделали огромный шаг к максимальному комфорту. Волосы уже не липнут на губы и вы не рискуете разнести средство по щекам. Кстати, что касается цвета, визажисты рекомендуют остановиться на прозрачных блесках или же цветных глоссах, практически сливающимися с цветом ваших губ. Идеально, если вы подберете блеск, визуально придающий объем губам.

Насыщенный розовый

Визажисты уверены, что вторым после алого оттенка помады в вашей летней косметичке должен стать розовый, подходящий вашему цветотипу. Одним из самых универсальных розовых оттенков считается пыльный розовый, его точно стоит положить в летнюю косметичку. И все же, если вам хочется больше красок, смело берите помады насыщенного розового цвета, главное, избегать выбеленных оттенков. На девушках со светлой кожей и волосами яркий розовый смотрится просто потрясающе.

Коралловый

Еще один супертренд этого лета — коралловый оттенок помады или блеска. Конечно, этот теплый оттенок идет не всем, однако для отпуска он станет просто незаменимым, когда ваша кожа получит насыщенный загар. В этом случае лучше всего остановиться на полупрозрачном коралловом блеске, он будет уместен как днем, так и на вечерней прогулке, а мягкий перелив подчеркнет смуглость кожи. А вот от матовых текстур летом в принципе лучше отказаться.