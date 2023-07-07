В семье Кейт Миддлтон ожидается пополнение(5)
Кейт Миддлтон и принц Уильям счастливы в браке уже более 10 лет. Супруги воспитывают троих детей: сыновей Джорджа (2013) и Луи (2018), а также дочь Шарлотту (2015). Сейчас же репортеры и поклонники королевской четы с нетерпением ждут информацию о прибавлении в их семье, высматривая изменения в фигуре принцессы Уэльской, пишет Super.ru.
Однако Кейт и Уильям не торопятся с этим событием, так как заняты постоянными поездками и благотворительными делами.
Правда, как выяснилось, в семье Миддлтон все-таки ожидается пополнение: младший брат Кейт Джеймс скоро станет отцом. Об этой радостной новости он сообщил на своей странице в Инстаграме, поделившись яркими кадрами своей беременной жены Ализе Тевене. На снимке красавица-блондинка демонстративно придерживает животик и обнимает свою любимую собаку, светясь от счастья.
„Мы очень взволнованы... Начало года было очень трудным после потери моей любимой Эллы (собака Джеймса, которая прожила с ним 15 лет. — Прим. ред.), но мы закончим год с самым драгоценным маленьким пополнением в нашей растущей семье“, — написал Джеймс Миддлтон.
Отметим, что Кейт Миддлтон родилась в многодетной семье, будучи самой старшей из детей. Брат принцессы Уэльской и француженка Ализе Тевене несколько лет встречались перед тем, как сыграть свадьбу. В 2021 году влюбленные официально узаконили отношения. Для молодой семьи этот ребенок станет первым, однако Ализе и Джеймс пол будущего малыша держат за семью печатями, не раскрывая подробностей.