В семье Кейт Миддлтон ожидается пополнение

Однако Кейт и Уильям не торопятся с этим событием, так как заняты постоянными поездками и благотворительными делами.

Правда, как выяснилось, в семье Миддлтон все-таки ожидается пополнение: младший брат Кейт Джеймс скоро станет отцом. Об этой радостной новости он сообщил на своей странице в Инстаграме, поделившись яркими кадрами своей беременной жены Ализе Тевене. На снимке красавица-блондинка демонстративно придерживает животик и обнимает свою любимую собаку, светясь от счастья.

„Мы очень взволнованы... Начало года было очень трудным после потери моей любимой Эллы (собака Джеймса, которая прожила с ним 15 лет. — Прим. ред.), но мы закончим год с самым драгоценным маленьким пополнением в нашей растущей семье“, — написал Джеймс Миддлтон.

Отметим, что Кейт Миддлтон родилась в многодетной семье, будучи самой старшей из детей. Брат принцессы Уэльской и француженка Ализе Тевене несколько лет встречались перед тем, как сыграть свадьбу. В 2021 году влюбленные официально узаконили отношения. Для молодой семьи этот ребенок станет первым, однако Ализе и Джеймс пол будущего малыша держат за семью печатями, не раскрывая подробностей.