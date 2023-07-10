Хоть из дома не выходи. Что делать, если ребенок плохо ведет себя в публичных местах?(3)
Сходить с ребенком в магазин, на летнее мероприятие или концерт с друзьями? Звучит хорошо, но такие походы часто осложняются истериками и слезами на публике... Никто из родителей не хочет, чтобы на него показывали пальцем или упрекали — это не поможет ни ребенку, ни родителям. Конечно, многим такие ситуации с маленькими детьми не чужды. Delfi Life предлагает несколько идей, как справляться в такой ситуации.
„Трудно найти родителя, чей ребенок бы не истерил в общественном месте. Вы не одиноки“, — пишет эксперт Эми МакКриди на сайте Positive Parenting Solutions. Если такое случается, это не значит, что так и должно быть. Выход в свет не должен вызывать опасения.
Профилактика истерик
Конечно, лучше остановить истерику, чем бороться с ней, когда она уже началась. Только вы лучше всех знаете своего ребенка. Подумайте, что его злит и что его заводит. Постарайтесь избежать истерик, подумав обо всем заранее.
Но даже при самой тщательной подготовке истерики возможны даже в общественных местах.
Как отвлечь ребенка?
В идеальном мире дети ведут себя на публике очень хорошо. Но какова реальность?
Истерики часто случаются на людях. Когда ребенок вспылит, может возникнуть соблазн закричать, пригрозить или заплакать — не делайте этого. Ищите способы смягчить гнев, а не усугублять его.
Вот четыре стратегии поведения с ребенком, который разбушевался на публике.
1. Будьте готовы.