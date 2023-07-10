Хоть из дома не выходи. Что делать, если ребенок плохо ведет себя в публичных местах?

„Трудно найти родителя, чей ребенок бы не истерил в общественном месте. Вы не одиноки“, — пишет эксперт Эми МакКриди на сайте Positive Parenting Solutions. Если такое случается, это не значит, что так и должно быть. Выход в свет не должен вызывать опасения.

Профилактика истерик

Конечно, лучше остановить истерику, чем бороться с ней, когда она уже началась. Только вы лучше всех знаете своего ребенка. Подумайте, что его злит и что его заводит. Постарайтесь избежать истерик, подумав обо всем заранее.

Но даже при самой тщательной подготовке истерики возможны даже в общественных местах.

Как отвлечь ребенка?

В идеальном мире дети ведут себя на публике очень хорошо. Но какова реальность?

Истерики часто случаются на людях. Когда ребенок вспылит, может возникнуть соблазн закричать, пригрозить или заплакать — не делайте этого. Ищите способы смягчить гнев, а не усугублять его.

Вот четыре стратегии поведения с ребенком, который разбушевался на публике.

1. Будьте готовы.

Подготовка — это ключ к уменьшению количества детских истерик, особенно тех, которые случаются в общественных местах. Перед выходом из дома составьте контрольный список того, куда вы идете, какие проблемы могут там возникнуть и как к ним подготовиться.