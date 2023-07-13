Журнал Яна
13.07.2023, 10:00

РЕЦЕПТ | Суперпростое и роскошное блюдо! Севиче из лосося и манго

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Лия Виркус
Eesti Naine
Севиче из лосося и манго
Севиче из лосося и манго
ФОТО: Яан Хейнмаа | Eesti Naine

Журнал JANA Luxury делится рецептом идеального блюда для летнего мингле – неформального вида фуршета, который прочно вошел в нашу жизнь!

* От шести до восьми порций.

  • 500 г филе слабосоленого лосося

  • 1 манго

  • 1 чили

  • горсть лука-резанца

  • сок 2 лаймов

  • соль и черный перец

  • икра для украшения

Нарезать кубиками манго, лосося, измельчить перец чили и лук-резанец. Все смешать, приправить солью, перцем и соком лайма. Подавать в небольших стаканчиках. Украсить икрой.

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Летний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Новый осенний номер журнала выйдет из печати 24 октября. Закажите себе бесплатный экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.

Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.

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