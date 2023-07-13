РЕЦЕПТ | Суперпростое и роскошное блюдо! Севиче из лосося и манго(1)
Журнал JANA Luxury делится рецептом идеального блюда для летнего мингле – неформального вида фуршета, который прочно вошел в нашу жизнь!
* От шести до восьми порций.
500 г филе слабосоленого лосося
1 манго
1 чили
горсть лука-резанца
сок 2 лаймов
соль и черный перец
икра для украшения
Нарезать кубиками манго, лосося, измельчить перец чили и лук-резанец. Все смешать, приправить солью, перцем и соком лайма. Подавать в небольших стаканчиках. Украсить икрой.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Летний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Новый осенний номер журнала выйдет из печати 24 октября. Закажите себе бесплатный экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.
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