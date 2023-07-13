РЕЦЕПТ | Суперпростое и роскошное блюдо! Севиче из лосося и манго

Нарезать кубиками манго, лосося, измельчить перец чили и лук-резанец. Все смешать, приправить солью, перцем и соком лайма. Подавать в небольших стаканчиках. Украсить икрой.

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