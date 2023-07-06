Правда ли, что искусственная кожа наносит значительно меньше вреда природе, чем натуральная?
Распространено мнение, что искусственная кожа, также называемая экокожей, — куда более безвредный для окружающей среды материал, чем натуральная. Фактчекеры „Проверено. Медиа“ проверили, так ли это на самом деле.
Само название „экокожа“ предполагает его экологичность. Этот материал используют для изготовления одежды и аксессуаров, обивки мебели и отделки салонов автомобилей. Сайты, рассказывающие об экокоже, акцентируют внимание на её экологичности и заботе производителей об окружающей среде.
Кожа — один из наиболее древних известных человечеству материалов. Уже в эпоху раннего палеолита люди создавали одежду из кожи и шкур животных — в марокканской пещере археологи обнаружили инструменты возрастом в 120 000 лет, предназначенные для обработки шкур. Кожаные изделия характерны для почти всех существующих и существовавших на земле культур. Упоминается кожа и в Библии: „И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их“ (Быт. 3:21).
У вещей как из натуральной, так и из экокожи есть три основных этапа существования: производство, эксплуатация и утилизация. Разберёмся, как эти материалы влияют на окружающую среду на каждой из этих стадий. Так как единого определения того, что должна представлять собой экокожа, нет, производители могут называть свои товары искусственной кожей, экокожей, веган-кожей и т. д., но для единообразия в тексте под экокожей или искусственной кожей будет пониматься синтетический аналог натурального материала, если не оговорено иное.
Натуральная кожа — это чаще всего обработанные шкуры коров и быков, хотя есть и более редкие её варианты, например вещи из кожи буйвола. Разведение крупного рогатого скота, несомненно, влияет на экологию — по данным ООН, животноводство обеспечивает 14,5% всех антропогенных (связанных с деятельностью человека) парниковых газов в атмосфере. Этот показатель складывается из самой жизнедеятельности животных, производства корма для них и поддержания пастбищ. Так, согласно исследованиям Greenpeace, бóльшую часть дождевых лесов Амазонии вырубили именно под пастбища для разведения скота. Однако основная цель животноводства — это производство мяса. В отличие от мериносовых овец, крокодилов и питонов, которых люксовые бренды вроде Hermès или Gucci выращивают специально, коров или быков непосредственно ради последующего производства кожи не разводят, а их шкуры — лишь побочный продукт. Спрос на натуральную кожу при этом падает: в 2019 году эксперты, опрошенные крупным американским изданием Los Angeles Times, признавали, что индустрия в кризисе и некоторые компании даже вынуждены выбрасывать шкуры животных, так как из-за тенденции на экологичность их продукцию никто не хочет покупать. При этом потребление мяса не демонстрирует тенденции к снижению. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что в 2050 году человечество будет потреблять за год 106 млн тонн говядины, в то время как в 2021-м этот показатель был равен 77 млн тонн, то есть он увеличится на 38%.
Помимо того что натуральная кожа — это продукт животноводства, стоит учесть, что перед тем, как стать конечным продуктом, она проходит специальный процесс обработки — дубление. Обычно используется хромовое дубление, при котором в окружающую среду, помимо самого хрома, попадает свинец, мышьяк и некоторые кислоты. Эти вещества способствуют эрозии почвы и опасны для людей, так как вызывают раздражение слизистых и кожи, могут стать причиной проблем с пищеварением, повреждать печень и почки и, вероятно, вызывать онкологические заболевания.
Однако производство искусственной кожи отнюдь не безвредно для экологии. Обычно её изготавливают из полиуретана, полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) и полиэстера. Эти вещества — по сути тот же пластик, от пакетов и стаканчиков из которого экологи и законодатели советуют отказываться. Особую настороженность вызывает поливинилхлорид — Greenpeace рекомендует полностью воздержаться от его использования. Во-первых, в процессе производства ПВХ окружающая среда загрязняется такими опасными соединениями, как диоксины, полихлорированные дифенилы, фталаты и гексахлорбензол, а также свинцом, хромом и кадмием. Во-вторых, эти токсичные вещества легко мигрируют от продуктов из ПВХ к потребителям, что представляет опасность в процессе использования. В-третьих, из всех полимеров поливинилхлорид — наименее перерабатываемый, менее 1% этого пластика способно к разложению, а смешивать с другими пластмассами для переплавления его нельзя, так как в процессе переработки выделяются токсичные соединения.
Не менее опасен для человека процесс производства полиуретана — тайваньские учёные обнаружили, что у работников фабрики по созданию искусственной кожи в организме накапливались опасные вещества, выделяющиеся в процессе производства, — диметилформамид и эпихлоргидрин, поражающие слизистую и кожу, внутренние органы, а также, предположительно, способствующие возникновению онкологических заболеваний и врождённых патологий у следующих поколений.
Получается, что и натуральная кожа, и её синтетический аналог в процессе своего производства оказывают существенное негативное влияние на окружающую среду. Животноводство само по себе — источник парниковых газов, в то время как пластик — это результат нефтепереработки. Для дубления натуральной кожи используются тяжёлые металлы, но без них не обходится и процесс создания экокожи. Поэтому назвать процесс производства какого-то из этих материалов однозначно безвредным для экологии невозможно.
Перейдём теперь к процессу эксплуатации таких изделий. Изделия из натуральной кожи крайне долговечны и могут использоваться десятилетиями. Уход за ними также весьма прост — по мере загрязнения вещи рекомендуют просто протирать влажной губкой или пылесосить. Изделия из искусственной кожи менее долговечны, данных о сроке годности одежды нет, но производители мебели и чехлов на мебель из экокожи обозначают её срок службы от двух до десяти лет. Уход за вещами из искусственной кожи разный, но обычно производители рекомендуют стирку на деликатных режимах в стиральной машинке или вручную. По подсчётам учёных, из-за каждой стирки всего одной синтетической вещи 1900 пластиковых частиц, иначе называемых микропластиком, попадают в окружающую среду (одной частицей считается образец длиной до 5 мм). Более 80% образцов питьевой воды, собранных с пяти континентов и десятка стран, оказались загрязнены микропластиком, свидетельствует совместное исследование OrbMedia и Школы общественного здоровья Университета Миннесоты. Некоммерческий проект Fashion Revolution, продвигающий осознанное потребление в мире моды, сообщает, что до 25% всего углеродного следа вещи приходится на её стирку. Пусть даже одежду из искусственной кожи потребители не будут стирать так же часто, как другие вещи из синтетики, но в процессе использования такой предмет гардероба, скорее всего, будет более негативно влиять на окружающую среду, чем аналог из натуральной кожи.
Наконец, рассмотрим утилизацию изделий из двух материалов. Как и любая другая синтетика, экокожа почти не поддаётся разложению. Такие вещи наравне с пластиковыми пакетами, стаканчиками и бутылками будут лежать на свалке сотни лет. Пластиковые изделия разлагаются до 500 лет в зависимости от окружающей среды и того, из какого полимера они изготовлены. Всё это время они загрязняют воздух, почву и водоёмы уже упомянутыми частицами микропластика. Изделия из натуральной кожи, даже прошедшие через хромовое дубление, разлагаются быстрее — примерно за 50 лет. Также существуют отдельные проекты по переработке и вторичному использованию кожаных изделий. Поэтому утилизацию натуральной кожи можно смело назвать более экологичным процессом, чем утилизацию экокожи.
Помимо этого, всегда стоит обращать внимание на тот углеродный след, который оставляет транспортировка изделия до конечного потребителя. Сравнивать абстрактные вещи из двух материалов по этому критерию невозможно, можно лишь вывести общую (пусть и несколько упрощённую) закономерность: чем ближе к конечному потребителю место производства, тем меньший углеродный след оставит транспортировка. Поэтому, выбирая наиболее экологичный вариант одежды, стоит также учитывать место, где её произвели.
Однако у натуральной кожи начинают появляться по-настоящему экологичные конкуренты. Так, испанская компания Ananas Anam представила альтернативную кожу из переработанных листьев ананаса под названием Piatex, совместный американско-нидерландский проект Mylo предлагает всем желающим одеться в кожу из мицелия грибов, американская биотехнологическая компания Modern Meadow вывела на рынок выращенную в лаборатории биокожу, а инновационный бренд Pangaia представил в 2020 году кроссовки стоимостью €205 из кожи, полученной из отходов винного производства. Ни один из этих проектов не использует в производстве продукты нефтепереработки, а их продукция не представляет собой полимер, загрязняющий планету микропластиком и не разлагающийся сотни лет. Возможно, именно эти альтернативы смогут заменить натуральную кожу, однако тенденций к снижению потребления мяса на планете нет, поэтому шкуры животных придётся по-прежнему как-то использовать или экологично утилизировать.
Вторая возможность снизить воздействие на окружающую среду — отказ от хромового дубления шкур в пользу растительного. В таком случае на этапе производства токсичные соединения не выделяются, а этап утилизации вышедшего из употребления изделия ускоряется. В то же время кожа с растительным дублением менее гибкая и не так равномерно окрашена, поэтому ею меньше интересуются производители одежды, обуви и аксессуаров. Май-Ла Пиццелли, соучредитель бренда ATP Atelier, использующего только кожу без хромового дубления, рассказывает о своей позиции: „Мы используем шкуры, которые происходят из пищевой промышленности, потому что до тех пор, пока мы едим мясо, будут шкуры. Это побочный продукт, и я думаю, это более экологично, чем использовать искусственную кожу, потому что она изготавливается из нефтепродуктов: полиуретана, ПВХ — и это пластик“.
Таким образом, на этапе производства и натуральная кожа, и искусственная значительно вредят окружающей среде, загрязняют воду и воздух различными токсичными соединениями, а вот на этапе эксплуатации и утилизации натуральная кожа наносит окружающей среде куда меньший вред. Однако для кого-то решающим фактором в выборе может стать не экологическая, а этическая составляющая — в процессе создания экокожи никого не убивают, поэтому с этой точки зрения она может оказаться предпочтительным вариантом.