Правда ли, что искусственная кожа наносит значительно меньше вреда природе, чем натуральная?

Кожа — один из наиболее древних известных человечеству материалов. Уже в эпоху раннего палеолита люди создавали одежду из кожи и шкур животных — в марокканской пещере археологи обнаружили инструменты возрастом в 120 000 лет, предназначенные для обработки шкур. Кожаные изделия характерны для почти всех существующих и существовавших на земле культур. Упоминается кожа и в Библии: „И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их“ (Быт. 3:21).

У вещей как из натуральной, так и из экокожи есть три основных этапа существования: производство, эксплуатация и утилизация. Разберёмся, как эти материалы влияют на окружающую среду на каждой из этих стадий. Так как единого определения того, что должна представлять собой экокожа, нет, производители могут называть свои товары искусственной кожей, экокожей, веган-кожей и т. д., но для единообразия в тексте под экокожей или искусственной кожей будет пониматься синтетический аналог натурального материала, если не оговорено иное.

Натуральная кожа — это чаще всего обработанные шкуры коров и быков, хотя есть и более редкие её варианты, например вещи из кожи буйвола. Разведение крупного рогатого скота, несомненно, влияет на экологию — по данным ООН, животноводство обеспечивает 14,5% всех антропогенных (связанных с деятельностью человека) парниковых газов в атмосфере. Этот показатель складывается из самой жизнедеятельности животных, производства корма для них и поддержания пастбищ. Так, согласно исследованиям Greenpeace, бóльшую часть дождевых лесов Амазонии вырубили именно под пастбища для разведения скота. Однако основная цель животноводства — это производство мяса. В отличие от мериносовых овец, крокодилов и питонов, которых люксовые бренды вроде Hermès или Gucci выращивают специально, коров или быков непосредственно ради последующего производства кожи не разводят, а их шкуры — лишь побочный продукт. Спрос на натуральную кожу при этом падает: в 2019 году эксперты, опрошенные крупным американским изданием Los Angeles Times, признавали, что индустрия в кризисе и некоторые компании даже вынуждены выбрасывать шкуры животных, так как из-за тенденции на экологичность их продукцию никто не хочет покупать. При этом потребление мяса не демонстрирует тенденции к снижению. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что в 2050 году человечество будет потреблять за год 106 млн тонн говядины, в то время как в 2021-м этот показатель был равен 77 млн тонн, то есть он увеличится на 38%.