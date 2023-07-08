БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА | Барби, русалка и морская романтика: самые модные фасоны купальников этого лета

Покупатель „голосует“ своим кошельком, поэтому появляется все больше брендов, которые предлагают универсальные и классические модели купальников и более широкий выбор размеров и силуэтов. Кроме того, на рынке уже есть купальники из переработанных материалов (включая пластиковые бутылки), экологическая упаковка и даже способы доставки (среди ответственных брендов — Ookioh, Evarae, Mara Hoffman, Matteau). Независимо от ваших предпочтений, требований и размера, вы можете найти варианты на любой вкус.