Как одеться в офис в жару? 4 модных совета

Выбирайте одежду из натуральных тканей

Это — первое и главное правило подбора одежды в жару для всех. Одежда из натуральных тканей хорошо пропускает воздух и способствует тому, чтобы кожа „дышала“. В ней вам будет не жарко, даже если вы закроете руки и ноги. Поэтому рассмотрите покупку одежды из льна, хлопка и вискозы и адаптируйте ее под требования вашей компании.

Если в таком образе в офисе будет холодно, оставьте на работе верхнюю одежду. Например кардиган или пиджак, которые будут висеть на вашем стуле и спасать от простуды.

Обратите внимание на шорты-бермуды

Если в вашем офисе принят официальный стиль одежды, где нужно закрывать колени и носить рубашки, то можно составить образ с шортами-бермудами. Они отлично вписываются в классический стиль, а комбинировать их можно с различным верхом: джемперы, рубашки, лонгсливы, футболки с кардиганами. Старайтесь выбирать однотонные шорты натуральных цветов, под них подойдет любой нейтральный верх.

Носите рубашку и жилет вместо пиджака

Вместо пиджака актуальнее будет выглядеть рубашка с майкой или футболкой. Кроме того, рубашку легче снять на лице и положить в сумку или рюкзак, если жара оказалась очень сильной. Также можно попробовать другую комбинацию: рубашка+жилет. Тренд на жилеты до сих пор остается актуальным, поэтому смело выбирайте такой костюмный образ для офиса.

Рассмотрите длинные и свободные юбки и платья

Свободные юбки и платья точно могут стать мастхэвом лета на каждый год. Сочетать их можно как с каблуками, так и с кедами. Если в вашем офисе слишком холодно, то можно выбирать модели с длинным рукавом, но важно, чтобы он тоже был свободным. Можно также рассмотреть платья-поло. Сверху можно надевать рубашки или пиджаки. И не забывайте об аксессуарах — все зависит от вашей фантазии.