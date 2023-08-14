Шесть токсичных родительских фраз. Постарайтесь их не произносить!(4)
Когда мы автоматически произносим расхожие фразы, которые много раз слышали в детстве от собственных родителей, мы даже не замечаем, что наносим ребенку психологический вред. Поэтому имеет смысл не передавать „эстафетную палочку“ дальше — пусть все закончится на нас.
HuffPost поговорил со специалистами и выяснил, от каких фраз нужно отказаться и что стоит говорить вместо них, пишет mail.ru.
1. „Это ерунда“
Дети часто ноют, рыдают или истерят по поводам, которые нам кажутся совершенно пустяковыми. Но эмоции, которые дети при этом испытывают, совершенно не пустяковые, они очень реальные и мощные, поэтому не стоит их обесценивать. Пытаясь ребенка подбодрить, на самом деле вы говорите ему: „То, что ты чувствуешь, не имеет значения“. Или: „Когда ты боишься или разочарован, ты ведешь себя глупо“.
Так вы поможете ребенку научиться называть свои эмоции, что очень важно для развития эмоционального интеллекта. И дадите ему понять, что он не один — вы здесь для того, чтобы его поддержать.
2. „Вечно ты делаешь то-то и то-то...“ или „Ты никогда не делаешь того-то и того-то...“
Вместо этого попробуйте поставить себя на место ребенка и произнесите что-то вроде: „Ты сейчас испуган, раздражен, разочарован. Хочешь, мы об этом поговорим и решим, что делать?“
Да, у детей, как, впрочем, и у взрослых, есть свои привычные сценарии поведения. Но, говоря им, что они что-то делают „всегда“ или не делают „никогда“, вы загоняете детей в угол и лишаете надежды. Такие утверждения из ваших уст как будто сигнализируют ребенку, что вам больше не интересно, что с ним происходит, вы все о нем знаете — и, что бы он ни делал, как бы ни поступал, ваше мнение о нем уже не изменится.
Вместо того чтобы кидаться словами „вечно“ или „никогда“, лучше заставьте себя проявить любопытство, узнайте, почему ребенок повел себя так или иначе в конкретный момент.
И не орите на него с другого конца дома, а подойдите ближе, будьте рядом — это поможет установить контакт и убедиться, что ребенок не отвлекается на что-то еще, а напрямую общается с вами.
3. „Я расстроена тем, что ты так поступил“
Конечно, своим поведением дети могут легко выбить родителей из колеи, но тут важно соблюдать границы и не смешивать свои эмоции с их эмоциями. Это ваши чувства, а не их.
Плюс, демонстрируя существование связи между поведением ребенка и вашим настроением, вы потенциально открываете портал в ад — почувствовав, что это он решает, счастливы вы, печальны или в ярости, ребенок может с удовольствием воспользоваться этой возможностью и продолжить „нажимать на рычаги“, провоцируя вас на те или иные реакции. Не стоит растить манипулятора, который добивается своих целей, психологически воздействуя на других людей.
Гораздо эффективнее просто установить жесткие рамки поведения. Например, „на диване прыгать нельзя“ — и все.
Ну или предложить несложный выбор: „Ты хочешь тихо поиграть дома или пойти гулять?“
4. „Надо было думать...“
Этой фразой вы пытаетесь возложить на ребенка вину за последствия его поступка, но она приводит к тому, что ребенок начинает защищаться и не слушает, что вы ему говорите. Говоря, что он должен был предвидеть, к чему приведут его действия, но не предвидел, вы на самом деле посылаете ребенку месседж: „Ты слишком глупый или незрелый для того, чтобы принимать правильные решения“. Но так вы выбиваете у ребенка почву из-под ног, лишая его уверенности в себе.
Лучше сказать что-то вроде: „Хм, ну-ка посмотрим, похоже, мы попали в передрягу! Давай подумаем, как это можно исправить“.
Цель в том, чтобы сосредоточиться не на самой проблеме, а на ее возможных решениях. Это поможет ребенку научиться решать проблемы, исправлять свои ошибки, а также осознать верность поговорки „Сначала думай, а потом делай“.
5. „Дай я это сделаю“
Когда вы бесконечно ждете, пока ребенок сделает какое-то очень простое дело, которое, судя по всему, он никогда не закончит, вы инстинктивно пытаетесь вмешаться. Но, как бы ни было трудно, старайтесь все же этого не делать. Потому что тем самым вы как будто говорите ребенку: „Ты не справляешься, поэтому мне приходится вмешаться“. А это одновременно и демотивирует, и расстраивает. Представьте, что вы уже почти застегнули молнию и вам осталось сделать буквально пару шагов до финала — а тут налетает мама или папа... и все ваши усилия идут прахом.
Поэтому подышите и дайте ребенку то время, которое ему нужно для самостоятельного завершения дела.
Ну или, если время совсем поджимает, хотя бы объясните ему, почему больше не можете ждать. Что-нибудь вроде: „Я помогу тебе только в этот раз, потому что мы совсем уже опаздываем, но потом мы поработаем над этим вместе!“
6. „Ты застенчивый, нерешительный, невежливый, неловкий“
Одна из самых ценных вещей, что родители могут сделать для своих детей, — это сознательно отказаться от навешивания на них ярлыков. Ярлыки разрушают отношения, потому что в них обычно отражаются какие-то негативные черты, которые родители видят в детях и с которыми не знают, что делать. Вместо того чтобы попробовать разобраться и понять, что, возможно, с ребенком не так или все же так, родители начинают связывать определенный не нравящийся им тип поведения ребенка с характеристикой его личности в целом.
Мало того, ярлыки обладают способностью „самосбываться“. Если ребенок постоянно слышит от родителей, что он такой-сякой, он в итоге принимает эту свою характеристику как правдивую, даже если изначально так о себе не думал — и становится именно таким или сяким.
Причем вред приносят даже позитивные ярлыки. Например, если вы называете ребенка умным, вы как будто говорите ему — единственная причина, по которой ты справился с контрольной, это то, что ты родился мозговитым. А если в следующем тесте ребенок потерпит неудачу, это поставит для него под сомнение слишком многое и приведет к потере мотивации и уверенности в себе — ведь если он родился умным, как он мог провалиться?
Поэтому замечайте и хвалите за усилия, а не за результат. И изо всех сил избегайте навешивания на ребенка ярлыков — и хороших, и плохих.