Шесть токсичных родительских фраз. Постарайтесь их не произносить!

HuffPost поговорил со специалистами и выяснил, от каких фраз нужно отказаться и что стоит говорить вместо них, пишет mail.ru.

1. „Это ерунда“

Дети часто ноют, рыдают или истерят по поводам, которые нам кажутся совершенно пустяковыми. Но эмоции, которые дети при этом испытывают, совершенно не пустяковые, они очень реальные и мощные, поэтому не стоит их обесценивать. Пытаясь ребенка подбодрить, на самом деле вы говорите ему: „То, что ты чувствуешь, не имеет значения“. Или: „Когда ты боишься или разочарован, ты ведешь себя глупо“.

Так вы поможете ребенку научиться называть свои эмоции, что очень важно для развития эмоционального интеллекта. И дадите ему понять, что он не один — вы здесь для того, чтобы его поддержать.

2. „Вечно ты делаешь то-то и то-то...“ или „Ты никогда не делаешь того-то и того-то...“

Вместо этого попробуйте поставить себя на место ребенка и произнесите что-то вроде: „Ты сейчас испуган, раздражен, разочарован. Хочешь, мы об этом поговорим и решим, что делать?“

Да, у детей, как, впрочем, и у взрослых, есть свои привычные сценарии поведения. Но, говоря им, что они что-то делают „всегда“ или не делают „никогда“, вы загоняете детей в угол и лишаете надежды. Такие утверждения из ваших уст как будто сигнализируют ребенку, что вам больше не интересно, что с ним происходит, вы все о нем знаете — и, что бы он ни делал, как бы ни поступал, ваше мнение о нем уже не изменится.

Вместо того чтобы кидаться словами „вечно“ или „никогда“, лучше заставьте себя проявить любопытство, узнайте, почему ребенок повел себя так или иначе в конкретный момент.

И не орите на него с другого конца дома, а подойдите ближе, будьте рядом — это поможет установить контакт и убедиться, что ребенок не отвлекается на что-то еще, а напрямую общается с вами.

3. „Я расстроена тем, что ты так поступил“

Конечно, своим поведением дети могут легко выбить родителей из колеи, но тут важно соблюдать границы и не смешивать свои эмоции с их эмоциями. Это ваши чувства, а не их.