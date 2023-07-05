Международный день солнцезащитных очков! У жительниц Эстонии в сумке их, как минимум, две пары

„Одна пара – безусловно, черные или прозрачные оправы классического дизайна с тонкими цветовыми оттенками, которые подходят к любому наряду. Другая пара более яркая, например, в неоновых тонах и неправильной формы, и она является центральной частью всего наряда“, - рассказала Анабель Аварсалу.

Этим летом по-прежнему актуальны небольшие солнцезащитные очки в стиле Y2K (2000 года) в прозрачной оправе с цветными стеклами. Мода Y2K года также характеризуется неброскими брюками в духе Бритни Спирс, блузками до пупка и пастельными тенями для век.

„По-прежнему популярны ретро-очки 70-х годов – большие и красочные или квадратные поменьше. А также, например, неоновые спортивные очки из 80-х, которые популяризирует в Эстонии рэпер Нублу“, - добавила Аварсалу.

Аварсалу также отметила нестареющий тренд особенно гламурных солнцезащитных очков с эффектом кошачьего глаза: „Будь то глубокий черный или роскошный коричневый цвет, и почему бы и не с ярко-белой оправой“.

По словам Аварсалу, в магазине Reserved в Kristiine немолодые женщины предпочитают более простые очки в крупной оправе и охотнее покупают современные мужские солнцезащитные очки, нежели женские.

„Солнцезащитные очки – это на 100% унисекс-продукт, и, на мой взгляд, в мужском отделе часто можно найти очень классные молодежные очки – поэтому мы очень часто видим женщин перед прилавком солнцезащитных очков в мужском отделе“, - сказала Аварсалу.

Солнцезащитные очки, как правило, являются сезонным товаром, поэтому их продажи в Reserved выросли как раз с приходом летней жары. Несколько пар очков сразу чаще покупают во время распродаж, когда две пары стоят столько же, сколько одна пара по полной цене.

27 июня отмечается Международный день солнцезащитных очков. В дополнение к защите от ультрафиолета солнцезащитные очки стали важным элементом моды, часто являясь центром фокуса всего образа.