Как распознать токсичных друзей: 5 признаков

Токсичный друг — это нечто большее, чем просто человек, который иногда делает вам больно или с которым вы время от времени не согласны. В отношениях с таким другом всегда, на постоянной основе, нарушен баланс: вы в роли жертвы, а он — тот, кто оказывает на вас эмоциональное давление и наносит вам психологический ущерб, пишет mail.ru.

Токсичный друг может уверять вас в том, что ближе него у вас друга не было и нет, что он хочет вам только добра, и, возможно, сам в это верит, но то, как он себя ведет по отношению к вам, говорит о противоположном. Что должно заставить вас насторожиться?

1. Постоянное неуважение личных границ

Личные границы — невидимые, воображаемые линии, которые мы проводим между собой и другими людьми и пересечение которых вызывает у нас чувство сильного душевного дискомфорта.

Личные границы могут касаться морали, религии, культурных норм, семейной истории и многого другого, что является для нас очень важным.

Токсичные люди намеренно и целенаправленно проявляют неуважение к таким вещам, тем самым стремясь уязвить, унизить, психологически подавить свою жертву.

2. Троллинг

Токсичный друг любит провоцировать, издеваться, высмеивать, делать довольно жестокие и обидные замечания по поводу вашей внешности, веса, проблем в личной жизни. Он всегда знает ваши болевые точки и без стеснения бьет именно по ним. Причем если вы пробуете защищаться, он обычно заявляет, что ничего такого не имел в виду, а лишь хотел повеселиться, а вы слишком уж чувствительны и обидчивы.

3. Слухи и сплетни

Токсичный друг любит обсудить вас за вашей спиной, поделиться с другими какой-то вашей личной информацией, которую вы попросили его никому не сообщать, или передать ее в искаженном, очерняющем вас виде.

4. Отсутствие сил после общения

Поддержание токсичной дружбы тяжело сказывается на вашей самооценке, уверенности в себе, самоуважении.

Вам приходится постоянно отстаивать свои границы, подвергаться нападкам, упрекам, проявлениям неуважения к вам как к личности.