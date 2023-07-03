Как распознать токсичных друзей: 5 признаков
Токсичных друзей бывает трудно распознать, особенно тем, кто вырос в семье, где все вели себя подобным образом. Рассказываем о нескольких признаках, на которые стоит обратить внимание.
Токсичный друг — это нечто большее, чем просто человек, который иногда делает вам больно или с которым вы время от времени не согласны. В отношениях с таким другом всегда, на постоянной основе, нарушен баланс: вы в роли жертвы, а он — тот, кто оказывает на вас эмоциональное давление и наносит вам психологический ущерб, пишет mail.ru.
Токсичный друг может уверять вас в том, что ближе него у вас друга не было и нет, что он хочет вам только добра, и, возможно, сам в это верит, но то, как он себя ведет по отношению к вам, говорит о противоположном. Что должно заставить вас насторожиться?
1. Постоянное неуважение личных границ
Личные границы — невидимые, воображаемые линии, которые мы проводим между собой и другими людьми и пересечение которых вызывает у нас чувство сильного душевного дискомфорта.
Личные границы могут касаться морали, религии, культурных норм, семейной истории и многого другого, что является для нас очень важным.
Токсичные люди намеренно и целенаправленно проявляют неуважение к таким вещам, тем самым стремясь уязвить, унизить, психологически подавить свою жертву.
2. Троллинг
Токсичный друг любит провоцировать, издеваться, высмеивать, делать довольно жестокие и обидные замечания по поводу вашей внешности, веса, проблем в личной жизни. Он всегда знает ваши болевые точки и без стеснения бьет именно по ним. Причем если вы пробуете защищаться, он обычно заявляет, что ничего такого не имел в виду, а лишь хотел повеселиться, а вы слишком уж чувствительны и обидчивы.
3. Слухи и сплетни
Токсичный друг любит обсудить вас за вашей спиной, поделиться с другими какой-то вашей личной информацией, которую вы попросили его никому не сообщать, или передать ее в искаженном, очерняющем вас виде.
4. Отсутствие сил после общения
Поддержание токсичной дружбы тяжело сказывается на вашей самооценке, уверенности в себе, самоуважении.
Вам приходится постоянно отстаивать свои границы, подвергаться нападкам, упрекам, проявлениям неуважения к вам как к личности.
Токсичный друг всегда старается переложить ответственность за свое поведение на вас, утопить вас в чувстве вины, чтобы вы перестали замечать, насколько ужасно он себя ведет.
5. Использование вас в собственных интересах
Токсичные люди всегда стремятся эксплуатировать окружающих, манипулировать ими, чтобы извлечь выгоду для себя, добиться каких-то собственных целей. В общении с токсичным другом вы часто ощущаете, что являетесь в его глазах не более чем пешкой, которая нужна, чтобы он получил желаемое.