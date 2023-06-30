ФОТО | 53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз

Как и в прошлый раз, Наоми поделилась новостью о появлении наследника в личном блоге. У селебрити появился сын.

„Мой маленький, дорогой, знай, что тобой дорожат безгранично и окружают любовью с того момента, как ты на удостоил присутствием. Истинный дар от Бога. Благословенный! Добро пожаловать, малыш. Никогда не поздно стать мамой“, — обратилась 53-летняя супермодель. К слову, имя ребенка брюнетка решила оставить в тайне.

Многих пользователей Сети умилило, когда Кэмпбелл трогательно рассказала о рождении старшей дочери. „Прекрасное маленькое счастье выбрало меня в качестве своей матери. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу — что не хватает слов описать связь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви на свете“, — говорила она.

В прошлом году Наоми впервые показала дочь на обложке британского журнала Vogue, чем сильно порадовала поклонников. „Какие красотки“; „Это лучшая обложка из всех, что я видел“; „Черная пантера теперь мама! Это счастье“, — писали они.

Материнство изменило ее. „Мне очень повезло. Я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она замечательная. Она уже очень независимая, умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка“, — говорила Кэмпбелл BBC HardTalk.