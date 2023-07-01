Когда и как часто наносить SPF? Почему не стоит использовать парфюм? Полное руководство по пляжной красоте(1)
Поход на пляж, безусловно, меняет все наши обычные уходовые процедуры. Нужно запастись солнцезащитным кремом, нанести соответствующий макияж и подготовить к солнечным ваннам волосы. Если вы уже за несколько дней знаете, что, например, на выходных пойдете на пляж, стоит избегать сильных процедур и скрабов с АНА-кислотами. Химический пилинг на некоторое время делает кожу тоньше и поэтому восприимчивее к внешнему воздействию, пишет журнал JANA Luxury.
Солнцезащитный крем, открытый в прошлом году, может перестать действовать этим летом, потому что в нем начинают разрушаться частицы, защищающие кожу. Перед походом на пляж обязательно проверьте на упаковке срок хранения крема и вспомните, не лежал ли флакон с кремом где-нибудь на солнце – это тоже снижает его защитные функции.
Еще один интересный факт: некоторые лекарства – определенные антибиотики и противозачаточные – могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.
Пляжный макияж
Конечно, отправиться на пляж без макияжа – самый простой вариант, но если вам хочется блистать во всей красе, то запомните несколько советов.