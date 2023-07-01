Журнал Яна
01.07.2023, 08:30

Когда и как часто наносить SPF? Почему не стоит использовать парфюм? Полное руководство по пляжной красоте

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ФОТО: Armin Rimoldi | Pexels

Поход на пляж, безусловно, меняет все наши обычные уходовые процедуры. Нужно запастись солнцезащитным кремом, нанести соответствующий макияж и подготовить к солнечным ваннам волосы. Если вы уже за несколько дней знаете, что, например, на выходных пойдете на пляж, стоит избегать сильных процедур и скрабов с АНА-кислотами. Химический пилинг на некоторое время делает кожу тоньше и поэтому восприимчивее к внешнему воздействию, пишет журнал JANA Luxury.

Солнцезащитный крем, открытый в прошлом году, может перестать действовать этим летом, потому что в нем начинают разрушаться частицы, защищающие кожу. Перед походом на пляж обязательно проверьте на упаковке срок хранения крема и вспомните, не лежал ли флакон с кремом где-нибудь на солнце – это тоже снижает его защитные функции.

Еще один интересный факт: некоторые лекарства – определенные антибиотики и противозачаточные – могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

Пляжный макияж

Конечно, отправиться на пляж без макияжа – самый простой вариант, но если вам хочется блистать во всей красе, то запомните несколько советов.

Самое главное – забудьте о тональном креме: когда кожа нагреется, он поплывет. Вместо тонального крема используйте...

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