Когда и как часто наносить SPF? Почему не стоит использовать парфюм? Полное руководство по пляжной красоте

Поход на пляж, безусловно, меняет все наши обычные уходовые процедуры. Нужно запастись солнцезащитным кремом, нанести соответствующий макияж и подготовить к солнечным ваннам волосы. Если вы уже за несколько дней знаете, что, например, на выходных пойдете на пляж, стоит избегать сильных процедур и скрабов с АНА-кислотами. Химический пилинг на некоторое время делает кожу тоньше и поэтому восприимчивее к внешнему воздействию, пишет журнал JANA Luxury.