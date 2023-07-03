Что всегда лежит в косметичке у эстонской певицы Ники Марула?

Ника Марула, певица:

У меня капризное аллергичное лицо, и если в составе косметики есть то, что не подходит моей коже, она сразу реагирует высыпаниями. Поэтому я провела масштабные эксперименты и пользуюсь проверенными брендами.

Очищающие средства и уходовые кремы у меня уже несколько лет от L’Occitane, это очень натуральная косметика. Летом обожаю BB-крем с SPF от Paula’s Choice. Обычные и даже многие аптечные SPF-средства мое лицо не переносит – сразу высыпания. Еще мне подходит косметика SVR – классные аптечные средства для проблемной кожи, они восстанавливают и защищают кожу.

Открыла для себя „кровавый“ пилинг от The Ordinary, его продвигают сейчас все блогеры. Он правда красновато-бордовый, интенсивный, удаляет ороговевшую старую кожу и обновляет клетки. Особенно хорош для кожи с высыпаниями. Его рекомендуется делать раз в неделю и не использовать летом.

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Летний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Новый осенний номер журнала выйдет из печати 24 октября. Закажите себе бесплатный экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.

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