Как провести отпуск вдвоем и не убить друг друга: советы психолога

Проясните финансовый вопрос

Если вы еще не ездили вместе дальше дачи друзей, то дальняя поездка с совместным проживанием в одном номере вскроет не самые привлекательные моменты в вашем партнере. Возможно, вы даже не подозревали, что ваш партнер рассчитывает, что вы взяли достаточно денег для оплаты развлечений, а вы понадеялись на него. Не стоит стесняться этого разговора и считать, что партнер оскорбится — чем меньше неприятных новостей на отдыхе, тем больше вы сохраните нервных клеток.

Не ходите друг за другом

Если вы едете в отпуск вместе, это совсем не значит, что вы должны проводить вместе сутки напролет. Заранее расспросите спутника, чем бы он хотел заняться уже на месте. Вполне вероятно, вам не захочется ехать на ночную экскурсию или же нырять на глубину. Но и запретить что-то человеку вы не можете. Не настаивайте только на своих желаниях, раз в несколько дней разделяйтесь, чтобы каждый мог заняться своими делами, а вечером за ужином поделитесь впечатлениями. Так у вас будет куда меньше поводов надоесть друг другу.

Не критикуйте партнера

Вы могли не знать о том, что ваш партнер любитель поговорить по телефону по полчаса с родственником или же предпочитает спать до обеда, хотя вы были готовы сорваться на пляж уже в шесть утра. Закатывать истерики и тем более критиковать привычки своего спутника — прямой путь к жесткому конфликту. Не портьте это прекрасное свободное время ни себе, ни своему партнеру.