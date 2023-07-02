3 тренда теплого сезона, которые выглядят дорого, а стоить могут вполне бюджетно

Вот три тренда, которые выглядят дорого, даже если стоят бюджетно, пишет mail.ru.

Макси-юбка

Этой весной в моду вернулись юбки – от мини до макси. И как раз макси может легко визуально „удорожить“ образ.

На что важно обратить внимание?

Во-первых, на крой. Выбирайте те юбки, которые оставляют „воздух“ между тканью и кожей.

Во-вторых, на материал. Примеряйте модели из плотных тканей: смесовый хлопок, лен, экокожа или джинса – отличные варианты.

В-третьих, на базовые детали: длина ширинки, если она есть (чаще всего на джинсовых юбках), ширина и качество шлевок для ремня, и даже банальные швы стоит проверить на ровность. Именно эти тонкости могут выдать цену.

В-четвертых, на всевозможные акценты. Обращайте внимание на все – на длину и ширину разреза, на декоративные элементы: например, стразы, камни, оборку, бахрому и т. п. Все это может быть, но: чем меньше акцентов, тем юбка универсальнее.

Приталенные блейзеры

Они то выходят из моды, то вновь возвращаются. Но если выбрать действительно современный, чуть приталенный жакет, его вполне можно носить годами и выглядеть актуально.

Что важно учесть?

Ткань и подкладка: выбирайте модели из плотных материалов, обязательно с подкладкой. В случае с дорогими вариантами, всегда можно уточнить у бренда, проклеена ли подкладка – так блейзер будет дольше и лучше держать форму, но марки масс-маркета редко когда с таким вниманием подходят к созданию вещи (по очевидным причинам – это просто не способствует удешевлению).

Объемность и размер модели. Блейзер все равно должен быть немного свободным, и ни в коем случае не стеснять движений.

Длина. Укороченные модели остались в нулевых и десятых, и возвращение этого тренда пока даже не маячит в модной перспективе. Выбирайте блейзеры от бедра и ниже.

Пуговицы. Контрастные пуговицы сейчас в моде, но куда более дорого (да и универсально) смотрятся те, что подобраны в цвет к блейзеру.

Кожаные элементы