3 тренда теплого сезона, которые выглядят дорого, а стоить могут вполне бюджетно
Все мы хотим одновременно и собрать стильный образ, который будет выглядеть дорого, и не потратить на одежду и аксессуары всю зарплату или отложенные деньги. И это возможно.
Вот три тренда, которые выглядят дорого, даже если стоят бюджетно, пишет mail.ru.
Макси-юбка
Этой весной в моду вернулись юбки – от мини до макси. И как раз макси может легко визуально „удорожить“ образ.
На что важно обратить внимание?
Во-первых, на крой. Выбирайте те юбки, которые оставляют „воздух“ между тканью и кожей.
Во-вторых, на материал. Примеряйте модели из плотных тканей: смесовый хлопок, лен, экокожа или джинса – отличные варианты.
В-третьих, на базовые детали: длина ширинки, если она есть (чаще всего на джинсовых юбках), ширина и качество шлевок для ремня, и даже банальные швы стоит проверить на ровность. Именно эти тонкости могут выдать цену.
В-четвертых, на всевозможные акценты. Обращайте внимание на все – на длину и ширину разреза, на декоративные элементы: например, стразы, камни, оборку, бахрому и т. п. Все это может быть, но: чем меньше акцентов, тем юбка универсальнее.
Приталенные блейзеры
Они то выходят из моды, то вновь возвращаются. Но если выбрать действительно современный, чуть приталенный жакет, его вполне можно носить годами и выглядеть актуально.
Что важно учесть?
Ткань и подкладка: выбирайте модели из плотных материалов, обязательно с подкладкой. В случае с дорогими вариантами, всегда можно уточнить у бренда, проклеена ли подкладка – так блейзер будет дольше и лучше держать форму, но марки масс-маркета редко когда с таким вниманием подходят к созданию вещи (по очевидным причинам – это просто не способствует удешевлению).
Объемность и размер модели. Блейзер все равно должен быть немного свободным, и ни в коем случае не стеснять движений.
Длина. Укороченные модели остались в нулевых и десятых, и возвращение этого тренда пока даже не маячит в модной перспективе. Выбирайте блейзеры от бедра и ниже.
Пуговицы. Контрастные пуговицы сейчас в моде, но куда более дорого (да и универсально) смотрятся те, что подобраны в цвет к блейзеру.
Кожаные элементы
Здесь тоже важно подчеркнуть, что эти элементы должны быть актуального кроя –кожаная косуха, от которой все с ума сходили в 2015-м, не подойдет.
А вот кожаные тренчи (в том числе и лакированные), бомберы, юбки, рубашки, а также не облегающие брюки будут очень кстати.
Перед покупкой проверьте качество экокожи – чаще всего вы еще в примерочной можете понять, что материал совсем некачественный. Например, присмотритесь к швам и коже вокруг них – если кажется, что она уже начала трескаться, вещь точно лучше оставить в магазине.
Несмотря на сложности с выбором вещей из экокожи, сам материал очень комфортен и вполне подойдет даже тем, кто избегает модных вещей из-за того, что боится испортить или испачкать их, например, мамам с маленькими детьми. Экокожа быстро чистится и мгновенно высыхает – идеальное решение для весны с лужами и грязью.