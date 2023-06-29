Мода и стиль
29.06.2023, 09:42

ФОТО | Какие купальники актуальны этим летом? Обзор коллекций балтийских дизайнеров от модельера Дианы Денисовой

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Диана Денисова
дизайнер одежды
Anastassija Balak, Эстония (TFW)
Anastassija Balak, Эстония (TFW)
ФОТО: Erlend Štaub | TFW

Эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление“ на RusDelfi рассказывает о главных трендах пляжной моды этого лета на примере коллекций балтийских дизайнеров.

Лето – это прекрасно! Не знаю как у вас, а у меня лето ассоциируется с морем, солнцем и пляжем. Меня очень вдохновляет прекрасное ничегонеделание на пляже. Но чтобы оно действительно доставляло удовольствие, должно быть одно условие – красивый купальник.

Сейчас такое разнообразие купальных костюмов, что просто глаза разбегаются. Давайте посмотрим, на какие модели стоит обратить внимание. А помогут нам коллекция купальников Анастасии Балак, показанная на Неделе моды Таллинна, и коллекции купальников SLOW BEACHWEAR, представленная на Неделе моды Риги этой весной.

Многие дамы сегодня отказываются от загара. И специально для них существуют модели с длинным рукавом. Делают эти рукава из специальной сеточки. Например, в коллекции Анастасии купальники сделаны из тканей-компаньонов: рисунок у этих тканей одинаковый, а плотность разная. Сеточка пропускает солнечные лучи, но охраняет от вредного воздействия ультрафиолета.

Сеточка пропускает солнечные лучи, но охраняет от вредного воздействия ультрафиолета (дизайнер Anastassija Balak, Эстония).

Если же выбирать купальник для загара, то стоит обратить внимание на модели без лямочек или с отстегивающимися лямками.

Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)

Существует еще одна категория купальников, назовем её условно – купальники для красивого бассейна. И вот тут фантазии дизайнеров нет предела.

В первую очередь я советую обратить внимание на купальники со множеством завязок и ленточек – горячий тренд этого лета.

Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)

На второе место я бы поставила асимметричные модели. Асимметрия – это всегда жизнь, движение. Не имеет значения – открытые или закрытые эти купальники, однотонные или с принтом – они всегда смотрятся эффектно.

Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)

Некоторые модели купальников идеально подходят для пляжных вечеринок. А еще их можно использовать как топ, надевая с юбкой или брюками.

Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)
Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)

К одежде со всевозможными разрезами-вырезами, приветом из 2000-х, мы уже успели привыкнуть. Купальники не отстают. Правда, такой купальник покажет всё, что мы успели „накопить“ за зиму. Спасает сетка, вставленная в эти самые вырезы.

Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)

Еще бы я хотела обратить ваше внимание на купальники из тканей металлик. Золотые и серебряные цвета все чаще используют для одежды, а теперь и для купальных костюмов.

Вязаные купальники – тренд этого лета. Не думаю, что он продлится долго, но купальники „кроше“ на пляже смотрятся очень эффектно.

Латвийский бренд SLOW BEACHWEAR на Неделе моды Риги показал купальники и для корпулентных дам, и так же купальники для всей семьи.

Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)

И, наконец, отдельного внимания заслуживает одежда для пляжа. Купальник купальником, но ведь до пляжа или бассейна надо еще и красиво дойти.

Прекрасно смотрятся пляжные платья, халатики и накидки такого же цвета, или же с тем же принтом, что и купальники.

Комплекты в стиле „пижама“ прекрасно „доведут“ вас до пляжа.

Прозрачные юбки, парео, платья помогут вам чувствовать себя звездой и на море, и на пляжной вечеринке.

Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)
Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)
Anastassija Balak, Эстония (TFW) / SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)

А из аксессуаров я бы отметила шляпы с очень широкими полями – хит этого лета.

SLOW BEACHWEAR, Латвия (RFW)

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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