ФОТО | Какие купальники актуальны этим летом? Обзор коллекций балтийских дизайнеров от модельера Дианы Денисовой(3)
Эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление“ на RusDelfi рассказывает о главных трендах пляжной моды этого лета на примере коллекций балтийских дизайнеров.
Лето – это прекрасно! Не знаю как у вас, а у меня лето ассоциируется с морем, солнцем и пляжем. Меня очень вдохновляет прекрасное ничегонеделание на пляже. Но чтобы оно действительно доставляло удовольствие, должно быть одно условие – красивый купальник.
Сейчас такое разнообразие купальных костюмов, что просто глаза разбегаются. Давайте посмотрим, на какие модели стоит обратить внимание. А помогут нам коллекция купальников Анастасии Балак, показанная на Неделе моды Таллинна, и коллекции купальников SLOW BEACHWEAR, представленная на Неделе моды Риги этой весной.
Многие дамы сегодня отказываются от загара. И специально для них существуют модели с длинным рукавом. Делают эти рукава из специальной сеточки. Например, в коллекции Анастасии купальники сделаны из тканей-компаньонов: рисунок у этих тканей одинаковый, а плотность разная. Сеточка пропускает солнечные лучи, но охраняет от вредного воздействия ультрафиолета.
Если же выбирать купальник для загара, то стоит обратить внимание на модели без лямочек или с отстегивающимися лямками.
Существует еще одна категория купальников, назовем её условно – купальники для красивого бассейна. И вот тут фантазии дизайнеров нет предела.
В первую очередь я советую обратить внимание на купальники со множеством завязок и ленточек – горячий тренд этого лета.
На второе место я бы поставила асимметричные модели. Асимметрия – это всегда жизнь, движение. Не имеет значения – открытые или закрытые эти купальники, однотонные или с принтом – они всегда смотрятся эффектно.
Некоторые модели купальников идеально подходят для пляжных вечеринок. А еще их можно использовать как топ, надевая с юбкой или брюками.
К одежде со всевозможными разрезами-вырезами, приветом из 2000-х, мы уже успели привыкнуть. Купальники не отстают. Правда, такой купальник покажет всё, что мы успели „накопить“ за зиму. Спасает сетка, вставленная в эти самые вырезы.
Еще бы я хотела обратить ваше внимание на купальники из тканей металлик. Золотые и серебряные цвета все чаще используют для одежды, а теперь и для купальных костюмов.
Вязаные купальники – тренд этого лета. Не думаю, что он продлится долго, но купальники „кроше“ на пляже смотрятся очень эффектно.
Латвийский бренд SLOW BEACHWEAR на Неделе моды Риги показал купальники и для корпулентных дам, и так же купальники для всей семьи.
И, наконец, отдельного внимания заслуживает одежда для пляжа. Купальник купальником, но ведь до пляжа или бассейна надо еще и красиво дойти.
Прекрасно смотрятся пляжные платья, халатики и накидки такого же цвета, или же с тем же принтом, что и купальники.
Комплекты в стиле „пижама“ прекрасно „доведут“ вас до пляжа.
Прозрачные юбки, парео, платья помогут вам чувствовать себя звездой и на море, и на пляжной вечеринке.
А из аксессуаров я бы отметила шляпы с очень широкими полями – хит этого лета.
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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