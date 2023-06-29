ФОТО | Какие купальники актуальны этим летом? Обзор коллекций балтийских дизайнеров от модельера Дианы Денисовой

Лето – это прекрасно! Не знаю как у вас, а у меня лето ассоциируется с морем, солнцем и пляжем. Меня очень вдохновляет прекрасное ничегонеделание на пляже. Но чтобы оно действительно доставляло удовольствие, должно быть одно условие – красивый купальник.

Сейчас такое разнообразие купальных костюмов, что просто глаза разбегаются. Давайте посмотрим, на какие модели стоит обратить внимание. А помогут нам коллекция купальников Анастасии Балак, показанная на Неделе моды Таллинна, и коллекции купальников SLOW BEACHWEAR, представленная на Неделе моды Риги этой весной.

Многие дамы сегодня отказываются от загара. И специально для них существуют модели с длинным рукавом. Делают эти рукава из специальной сеточки. Например, в коллекции Анастасии купальники сделаны из тканей-компаньонов: рисунок у этих тканей одинаковый, а плотность разная. Сеточка пропускает солнечные лучи, но охраняет от вредного воздействия ультрафиолета.

Если же выбирать купальник для загара, то стоит обратить внимание на модели без лямочек или с отстегивающимися лямками.

Существует еще одна категория купальников, назовем её условно – купальники для красивого бассейна. И вот тут фантазии дизайнеров нет предела.

В первую очередь я советую обратить внимание на купальники со множеством завязок и ленточек – горячий тренд этого лета.

На второе место я бы поставила асимметричные модели. Асимметрия – это всегда жизнь, движение. Не имеет значения – открытые или закрытые эти купальники, однотонные или с принтом – они всегда смотрятся эффектно.

Некоторые модели купальников идеально подходят для пляжных вечеринок. А еще их можно использовать как топ, надевая с юбкой или брюками.

К одежде со всевозможными разрезами-вырезами, приветом из 2000-х, мы уже успели привыкнуть. Купальники не отстают. Правда, такой купальник покажет всё, что мы успели „накопить“ за зиму. Спасает сетка, вставленная в эти самые вырезы.