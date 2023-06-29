Кроссовки или лодочки? Обувь, которая лучше всего смотрится с шортами(2)
Шорты – один из самых популярных предметов гардероба в теплую погоду. И это неудивительно: ходить в них летом очень удобно, да и сочетать современные модели можно как с рубашками, так и с кроп-топами.
Но есть одна загвоздка: многие даже не догадываются, насколько легко ошибиться с выбором идеальной обуви, которая завершает наряд. Mail.ru собрал модели, которые точно вас не подведут.
Сандалии на плоской подошве
Сандалии на плоской подошве славятся своим комфортом: их обязательно стоит взять с собой в отпуск.
Носить их лучше всего с моделями свободного кроя. Например, к расслабленным шортам из натуральных тканей отлично подойдут биркенштоки или рыбацкие сандалии, а плиссированные шорты можно комбинировать с парой мюли.
Босоножки киттен хилл
Эти изделия покорили сердца модниц и не покидают список трендов уже несколько сезонов.
Низкий каблук-рюмочка – великолепное дополнение к шортам, сшитым на заказ. Ноги визуально удлинятся, а благодаря тому, что каблук низкий, вы точно не устанете во время долгих прогулок.
Надевайте футболку оверсайз, шорты из денима или базовую бежевую модель с завышенной талией и приготовьтесь получать комплименты. И не забудьте про ремень, если будете заправлять верх.
Лоферы
Не спешите удивляться: лоферы действительно можно и нужно носить с шортами. Этот вариант пригодится, если вы хотите продумать одновременно элегантный и расслабленный аутфит. Остановитесь на классической цветовой палитре – ансамблях из белых, черных, серых или коричневых вещей. Сюда же отнесем популярные который сезон бермуды.
Лайфхак: если вы наденете лоферы с джинсовыми шортами, обувь добавит лоска повседневному наряду.
Кроссовки
Конечно, наша подборка не могла обойтись без кроссовок. Летом правильнее всего носить низкие кроссовки – в них вам будет не так жарко, да и с шортами они смотрятся гораздо выигрышнее, чем массивные модели.
Рекомендация здесь будет вполне предсказуемая: белые кроссовки можно носить с любыми шортами и по любому поводу – от деловых встреч до свиданий или прогулок с друзьями.
А какую обувь сочетать с шортами не стоит?
Там, где есть мастхэвы, найдутся и изделия, которые должны оказаться в стоп-листе. Уберегаем вас от модного провала.
Ботильоны. Если вы вдруг решили поэкспериментировать и надеть шорты с ботильонами, лучше отказаться от задумки: это непрактично, визуально укоротит ноги, да и в целом сделает образ нелепым.
Лодочки. Важно: исключения из правил бывают, но в большинстве случаев туфли выбиваются из легкого летнего аутфита. Как мы говорили выше, строгие лодочки грамотнее заменить на низкий каблук.
Туфли с завязками на лодыжках. Кому-то может показаться, что такая обувь смотрится соблазнительно и горячо, но проблема тут та же, что и с ботильонами: модель может испортить пропорции фигуры, когда вы носите ее с шортами.
Эспадрильи на танкетке. Очень и очень устаревшее решение. Обувь давно вышла из моды, смотрится грузно, поэтому советуем заменить ее любой позицией из нашего списка.