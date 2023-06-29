Кроссовки или лодочки? Обувь, которая лучше всего смотрится с шортами

Но есть одна загвоздка: многие даже не догадываются, насколько легко ошибиться с выбором идеальной обуви, которая завершает наряд. Mail.ru собрал модели, которые точно вас не подведут.

Сандалии на плоской подошве

Сандалии на плоской подошве славятся своим комфортом: их обязательно стоит взять с собой в отпуск.

Носить их лучше всего с моделями свободного кроя. Например, к расслабленным шортам из натуральных тканей отлично подойдут биркенштоки или рыбацкие сандалии, а плиссированные шорты можно комбинировать с парой мюли.

Босоножки киттен хилл

Эти изделия покорили сердца модниц и не покидают список трендов уже несколько сезонов.

Низкий каблук-рюмочка – великолепное дополнение к шортам, сшитым на заказ. Ноги визуально удлинятся, а благодаря тому, что каблук низкий, вы точно не устанете во время долгих прогулок.

Надевайте футболку оверсайз, шорты из денима или базовую бежевую модель с завышенной талией и приготовьтесь получать комплименты. И не забудьте про ремень, если будете заправлять верх.

Лоферы

Не спешите удивляться: лоферы действительно можно и нужно носить с шортами. Этот вариант пригодится, если вы хотите продумать одновременно элегантный и расслабленный аутфит. Остановитесь на классической цветовой палитре – ансамблях из белых, черных, серых или коричневых вещей. Сюда же отнесем популярные который сезон бермуды.

Лайфхак: если вы наденете лоферы с джинсовыми шортами, обувь добавит лоска повседневному наряду.

Кроссовки

Конечно, наша подборка не могла обойтись без кроссовок. Летом правильнее всего носить низкие кроссовки – в них вам будет не так жарко, да и с шортами они смотрятся гораздо выигрышнее, чем массивные модели.

Рекомендация здесь будет вполне предсказуемая: белые кроссовки можно носить с любыми шортами и по любому поводу – от деловых встреч до свиданий или прогулок с друзьями.

А какую обувь сочетать с шортами не стоит?

Там, где есть мастхэвы, найдутся и изделия, которые должны оказаться в стоп-листе. Уберегаем вас от модного провала.