Депрессия – это люди с жиру бесятся?(1)
Слово „депрессия“ для многих ассоциируется с плохим настроением, и ничего больше. Можно услышать такие мнения, что человек с депрессией „бесится с жиру“, что таким людям „просто надо взять себя в руки“, и все сразу пройдет. Между тем, у реальной депрессии нет ничего общего с тем, что мы обычно за нее принимаем. Это болезнь, которая имеет биохимические причины, пишет MyJane.
Нечаянно нагрянет…
Большинство из нас считает, что депрессия накатывает под влиянием каких-то печальных событий – смерть близкого человека, расставание с супругом или партнером, увольнение с работы, потеря денег, срывы планов и проектов.
Между тем, существуют люди, у которых в жизни происходит масса драматических событий, однако никакой депрессии они не ощущают. Да, они могут быть расстроены, рассержены, им может быть грустно, но депрессии нет.
И депрессия – это не просто состояние апатии, когда ничего не хочется делать. В таком состоянии жизнь может казаться настолько невыносимой, что человек начинает беспрерывно плакать и не может остановиться.
Депрессия – это болезнь, а не блажь
Настоящая депрессия может развиться буквально на пустом месте. У человека все было хорошо, и бац – жить уже не хочется. Не верите? Прочтите книгу американской писательницы Элизабет Вуртцель „Нация прозака“.
Автор рисует историю своей жизни. Впервые депрессия проявилась у нее в двенадцать лет в детском лагере. Никаких предпосылок для этого не имелось. У девочки были хорошие отношения с матерью, ее не травили в школе, она была всеобщей любимицей… Единственное – родители Элизабет были в разводе, и как выяснилось потом, депрессия являлась в семье наследственным заболеванием. Но на тот момент, когда все началось, никто об этом не знал и не задумывался.
Последовали долгие годы борьбы с недугом. Девушка выросла, поступила в Гарвард, занялась журналистикой. Но приступы депрессии не давали ей полноценно учиться и работать. Малейшая неприятность выбивала Элизабет из колеи. Она могла зарыдать прямо в компании на вечеринке из-за какого-нибудь пустяка. Что уж говорить о более крупных драмах, например, когда девушку бросали ее бойфренды или друзья вели себя не так, как она ожидала…
Элизабет постоянно посещала психологов и психиатров, но ни психотерапия, ни лекарства не давали ощутимого результата. Девушка пыталась отыскать в жизни что-то, что могло бы выдернуть ее из постоянного кошмара. Чаще всего это оказывались секс или наркотики. Дошло и до попытки суицида.
Поначалу родители Элизабет и некоторые люди из ее окружения считали, что проблема имеет чисто психологическую природу, и достаточно просто взять себя в руки, поменять образ жизни, чтобы депрессия прошла. Но все только продолжало усугубляться, и в конце концов близким и друзьям Элизабет пришлось признать, что она больна.
Депрессия – это гормональный сбой в мозге. Разумеется, он может развиться и под воздействием какого-то триггера, но у человека должна присутствовать предрасположенность к этому. Может депрессия являться и симптомом какого-то физического заболевания.
Что испытывает человек, страдающий клинической депрессией в тяжелой форме? Во-первых, у него теряется смысл жизни. Ничто не радует – ни вкусная еда, ни любимое дело, ни развлечения. Во-вторых, он просто не может существовать в этом мире, так как все здесь доставляет ему страдания.
„Культура депрессии“
Но почему так много случаев депрессии мы видим именно в конце ХХ века? А сегодня их стало еще больше? Вуртцель говорит о „культуре депрессии“. Мы нередко слышим, что у кого-то была депрессия и он покончил с собой. Самоубийство – это не более чем попытка уйти из мира, который человека перестал устраивать. Ему начинает казаться, что есть другой мир, в котором ему станет лучше. Он не думает о том, что умрет, он думает именно о переходе в другую реальность.
Тем не менее, Элизабет Вуртцель при помощи удачно подобранной медикаментозной терапии удалось справиться с острыми приступами депрессии настолько, насколько это возможно. Она сделала достаточно успешную карьеру, как писателя и журналиста, так и юриста, вот только семью так и не завела (единственный брак уже в довольно зрелом возрасте быстро завершился разводом). Умерла Вуртцель в 52 года от рака молочной железы. Есть ли тут какая-то связь с ее диагнозом, неизвестно.
Сегодня депрессия встречается в основном у молодых людей. И процент суицидов высок именно среди тех, кто моложе 30-ти. Психологи выдвигают разнообразные объяснения этому феномену. Самое распространенное – это завышенные ожидания, которые не сбываются. Или сам человек чего-то ждет, а оно не сбывается, или от него чего-то ждут… Не получилось, вот вам и депрессия.
Есть ли выход?
Что делать, если депрессия - это ваш диагноз? Или она развилась у кого-то из ваших близких? Прежде всего, не стоит надеяться, что „пройдет само“. Да, можно сменить работу, обстановку, завести новое хобби, взять в дом щенка или котенка, развестись или выйти замуж, родить ребенка, найти новых друзей и бойфренда… Но не факт, что это снимет депрессию. Бывает, человек годами живет вроде бы обычной жизнью, улыбается окружающим. Но в душе при этом невыносимо страдает. И завершиться эта ситуация может хуже некуда.
Наилучший вариант – все-таки обратиться за помощью к специалистам. При легкой форме депрессии достаточно будет работы с психологом или психотерапевтом. Если дело зашло слишком далеко, то возможно обращение к психиатру, который составит схему лечения. И, скорее всего, придется принимать медикаменты – антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики. Не исключена даже госпитализация.
Короче говоря, депрессию надо лечить, а не игнорировать ее и считать „блажью“, которая может легко пройти. Конечно, бывает, что она по каким-то причинам проходит и сама, но особенно рассчитывать на это не стоит.