Депрессия – это люди с жиру бесятся?

Элизабет постоянно посещала психологов и психиатров, но ни психотерапия, ни лекарства не давали ощутимого результата. Девушка пыталась отыскать в жизни что-то, что могло бы выдернуть ее из постоянного кошмара. Чаще всего это оказывались секс или наркотики. Дошло и до попытки суицида.

Последовали долгие годы борьбы с недугом. Девушка выросла, поступила в Гарвард, занялась журналистикой. Но приступы депрессии не давали ей полноценно учиться и работать. Малейшая неприятность выбивала Элизабет из колеи. Она могла зарыдать прямо в компании на вечеринке из-за какого-нибудь пустяка. Что уж говорить о более крупных драмах, например, когда девушку бросали ее бойфренды или друзья вели себя не так, как она ожидала…

Автор рисует историю своей жизни. Впервые депрессия проявилась у нее в двенадцать лет в детском лагере. Никаких предпосылок для этого не имелось. У девочки были хорошие отношения с матерью, ее не травили в школе, она была всеобщей любимицей… Единственное – родители Элизабет были в разводе, и как выяснилось потом, депрессия являлась в семье наследственным заболеванием. Но на тот момент, когда все началось, никто об этом не знал и не задумывался.

Настоящая депрессия может развиться буквально на пустом месте. У человека все было хорошо, и бац – жить уже не хочется. Не верите? Прочтите книгу американской писательницы Элизабет Вуртцель „Нация прозака“.

И депрессия – это не просто состояние апатии, когда ничего не хочется делать. В таком состоянии жизнь может казаться настолько невыносимой, что человек начинает беспрерывно плакать и не может остановиться.

Между тем, существуют люди, у которых в жизни происходит масса драматических событий, однако никакой депрессии они не ощущают. Да, они могут быть расстроены, рассержены, им может быть грустно, но депрессии нет.

Большинство из нас считает, что депрессия накатывает под влиянием каких-то печальных событий – смерть близкого человека, расставание с супругом или партнером, увольнение с работы, потеря денег, срывы планов и проектов.

Поначалу родители Элизабет и некоторые люди из ее окружения считали, что проблема имеет чисто психологическую природу, и достаточно просто взять себя в руки, поменять образ жизни, чтобы депрессия прошла. Но все только продолжало усугубляться, и в конце концов близким и друзьям Элизабет пришлось признать, что она больна.

Депрессия – это гормональный сбой в мозге. Разумеется, он может развиться и под воздействием какого-то триггера, но у человека должна присутствовать предрасположенность к этому. Может депрессия являться и симптомом какого-то физического заболевания.

Что испытывает человек, страдающий клинической депрессией в тяжелой форме? Во-первых, у него теряется смысл жизни. Ничто не радует – ни вкусная еда, ни любимое дело, ни развлечения. Во-вторых, он просто не может существовать в этом мире, так как все здесь доставляет ему страдания.

„Культура депрессии“

Но почему так много случаев депрессии мы видим именно в конце ХХ века? А сегодня их стало еще больше? Вуртцель говорит о „культуре депрессии“. Мы нередко слышим, что у кого-то была депрессия и он покончил с собой. Самоубийство – это не более чем попытка уйти из мира, который человека перестал устраивать. Ему начинает казаться, что есть другой мир, в котором ему станет лучше. Он не думает о том, что умрет, он думает именно о переходе в другую реальность.

Тем не менее, Элизабет Вуртцель при помощи удачно подобранной медикаментозной терапии удалось справиться с острыми приступами депрессии настолько, насколько это возможно. Она сделала достаточно успешную карьеру, как писателя и журналиста, так и юриста, вот только семью так и не завела (единственный брак уже в довольно зрелом возрасте быстро завершился разводом). Умерла Вуртцель в 52 года от рака молочной железы. Есть ли тут какая-то связь с ее диагнозом, неизвестно.