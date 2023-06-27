Стилист Александр Рогов назвал главный аксессуар лета 2023

Эксперт считает, что „надувные“ очки в массивной выпуклой оправе от испанского бренда Loewe, стали главным трендом этого сезона.

„Надувные“ очки LOEWE — главный модный аксессуар этого лета!“ — написал Рогов в личном блоге.

Он также опубликовал серию фотографий, на который показал, как правильно носить тренд и с чем его комбинировать. На снимках были образы модели Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл и Кайли Дженнер.

Стилист регулярно дает советы о стиле. В июне эксперт заявил, что грубые ботинки из кожи стали летним трендом. „А вы носите грубые ботинки летом? Открою секрет — ботинки должны быть из натуральной кожи!“ — написал Рогов. Он также добавил фотографии образов и объяснил, как стилизовать тренды этим летом.