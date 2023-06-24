ФОТО | Дизайнер использовал для коллекции гвоздики, собранные у Бронзового солдата. Чем удивили показы ERKI Moeshow(10)
Если на Таллиннской неделе моды мы видим показы состоявшихся дизайнеров, которые больше внимания уделяют тому, чтобы их коллекции были коммерчески успешными и хорошо продавались, то на ERKI Moeshow студенты факультета дизайна Эстонской художественной академии дают полную волю своей фантазии. В результате получается просто невероятное шоу, во время которого главное не забыть поднять свою челюсть с пола.
17 июня Ноблесснер стал модным эпицентром столицы. В пивоварне Põhjala, прямо между цистернами, где варится пиво, раскинулся подиум, по которому вышагивали модели, чтобы продемонстрировать творчество молодых дизайнеров. В конце подиума стоял погрузчик, который триумфально поднимал моделей над головами публики после каждого выхода.
После этого действие переместилось в находящийся неподалеку клуб HALL, известный своими безудержными рэйв-вечеринками. Однако в этот вечер там играла совершенно не клубная музыка - можно было пройтись по лабиринту клубных комнат и поближе ознакомиться с представленными на подиуме коллекциями. Теперь уже модели сидели кучками в помещениях клуба и разыгрывали завораживающие перформансы под томную музыку.
Атмосфера царила непередаваемая - молодые люди в своих коллекциях и их представлении смогли передать всю свою любовь к искусству дизайна. Состоящее из экспертов жюри также вручило тройке лучших денежные награды, хотя, казалось, что награду мог получить чуть ли не каждый из участников.
Главный приз ERKI Moeshow получил Ромет Кальо с коллекцией „Black Sheep“. Жюри единогласно вручило ему победу. Дизайнер сам участвовал в показе и вышел на подиум последним, торжественно положив на пол букет покрашенных в черный лилий. Сам дизайнер говорит, что этот цветок тут не спроста - у лилии такой интенсивный запах, что его либо обожают, либо ненавидят. Коллекция же стирает рамки между гендерами, между противостоянием мужского и женского, да и выглядит чертовски стильно.
Однако мой несомненный фаворит - коллекция Рона Верлина. Тут было идеально все - от музыки и всего вайба, до стилистики и деталей. Эту одежду легко можно представить в клипе у мировой поп-звезды или же в первом ряду на неделе моды. Дизайнер говорит, что вдохновился мифологие эстонских домовых, которые создавались из старой утвари, поэтому он взял неиспользованные остатки ткани и повторно переработанную кожу для создания коллекции.
Открыл же ERKI Moeshow показ Карла Йоонаса Аламаа. Коллекция состояла из шести слоев в форме лодок - отсылка к тому, как в 1944 многие эстонцы сели в лодки, чтобы уплыть в Швецию и Финляндию от советского режима. Общий мотив коллекции - важность культурной и исторической памяти. Один из слоев особенно примечателен - сначала кажется, что это за разноцветные мягкие игрушки, но потом понимаешь, что это автоматы, сшитые из ткани в цветочек. Между ними красуются сухие гвоздики - как рассказал дизайнер жюри, он специально получил разрешение от полиции, чтобы собрать их у Бронзового солдата после 9 мая.
Яагуп Кайв также вдохновился эстонской мифологией при создании своей коллекции. Дизайнер родом из Паганамаа в Южной Эстонии, что переводится как „чертова земля“. Выглядит все действительно демонически - до мурашек!
Но, наверное, самый абсурдный показ был у Лизетте Сивард. Представьте, начинает звучать музыка, как будто из самого кошмарного фильма ужасов, какие-то леденящие душу завывания. И на подиуме появляется оно - огромная оранжевая птичья голова с двумя парами стройных ног на каблуках. Остальные образы коллекции ничем не уступают первому своим вау-фактором. Дизайнер объясняет, что она создала „безразличных маскотов для безразличных людей“, а ее работа рассматривает общественные пространства, что мы ежедневно делим друг с другом, нормы чувства принадлежности и господствующие иерархии.
На самом деле, внимания заслуживают все коллекции показа, потому что каждый дизайнер во время их создания не побоялся выйти за рамки обыденного и, возможно, разумного. Один сшил платье из этикеток с предупреждением о болезнях с пачек сигарет, а другая переосмыслила народный узор Мульгимаа в форме современной уличной моды.
Смотрите полную галерею коллекций ERKI Moeshow!