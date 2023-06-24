ФОТО | Дизайнер использовал для коллекции гвоздики, собранные у Бронзового солдата. Чем удивили показы ERKI Moeshow

17 июня Ноблесснер стал модным эпицентром столицы. В пивоварне Põhjala, прямо между цистернами, где варится пиво, раскинулся подиум, по которому вышагивали модели, чтобы продемонстрировать творчество молодых дизайнеров. В конце подиума стоял погрузчик, который триумфально поднимал моделей над головами публики после каждого выхода.

После этого действие переместилось в находящийся неподалеку клуб HALL, известный своими безудержными рэйв-вечеринками. Однако в этот вечер там играла совершенно не клубная музыка - можно было пройтись по лабиринту клубных комнат и поближе ознакомиться с представленными на подиуме коллекциями. Теперь уже модели сидели кучками в помещениях клуба и разыгрывали завораживающие перформансы под томную музыку.

Атмосфера царила непередаваемая - молодые люди в своих коллекциях и их представлении смогли передать всю свою любовь к искусству дизайна. Состоящее из экспертов жюри также вручило тройке лучших денежные награды, хотя, казалось, что награду мог получить чуть ли не каждый из участников.

Главный приз ERKI Moeshow получил Ромет Кальо с коллекцией „Black Sheep“. Жюри единогласно вручило ему победу. Дизайнер сам участвовал в показе и вышел на подиум последним, торжественно положив на пол букет покрашенных в черный лилий. Сам дизайнер говорит, что этот цветок тут не спроста - у лилии такой интенсивный запах, что его либо обожают, либо ненавидят. Коллекция же стирает рамки между гендерами, между противостоянием мужского и женского, да и выглядит чертовски стильно.

Однако мой несомненный фаворит - коллекция Рона Верлина. Тут было идеально все - от музыки и всего вайба, до стилистики и деталей. Эту одежду легко можно представить в клипе у мировой поп-звезды или же в первом ряду на неделе моды. Дизайнер говорит, что вдохновился мифологие эстонских домовых, которые создавались из старой утвари, поэтому он взял неиспользованные остатки ткани и повторно переработанную кожу для создания коллекции.