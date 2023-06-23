ФОТО | Идеально в жару! Рецепты необычных летних коктейлей от Fotografiska, которые каждый может повторить дома(1)
Расположенная на Теллискиви в Таллинне Fotografiska - это не только галерея, где выставлены работы лучших фотографов современности, но также и ресторан, получивший зеленую звезду „Мишлен“. В тенистом заднем дворике и на живописной террасе на крыше можно отведать авторские коктейли. Fotografiska делится их рецептами предлагает вам удивить своих друзей и близких необычными напитками, которые можно приготовить и дома.
Sunsation
Первый рецепт - из сезонного летнего меню Fotografiska, которое еще даже не появилось в ресторане. Лучше всего делать этот коктейль, когда под рукой есть именно эстонская клубника, так как с ней у коктейля получается особенно свежий вкус.
Ингредиенты:
30 мл джина (подойдет джин с более легким и цветочным вкусом, Fotografiska использует джин Roku)
20 мл клубнично-рабарбарового сиропа (500 г рабарбара, 600 г эстонской клубники и 600 г сахара добавить к 600 мл воды; варить, пока сахар не раствориться, а ягоды и рабарбар не станут мягкими; процедить через сито и дать остыть)
20 мл сока крыжовника (тщательно взбить в блендере 500 г крыжовника с 250 мл воды; процедить через сито и марлю)
свежая мята
газировка
На случай, если у вас нет времени и желания своими руками делать сироп и сок, то не стоит отчаиваться, их можно заменить на доступные в магазине альтернативы - на любой готовый клубничный сироп, например, Monin, и на другой кислый сок, например, айвы.
Все компоненты, кроме газировки, добавляем в шейкер со льдом и взбалтываем 20 секунд. Лайфхак от бармена Fotografiska - мяту перед использованием нужно прихлопнуть между ладонями, тогда высвобождается ее запах, который насыщает коктейль.
Жидкость из шейкера выливаем в стаканы с другим льдом. Сверху доливаем газировку, а украсить коктейль можно срезанной лентой со стебля рабарбара. Получается легкий и совсем не сильно сладкий коктейль, который идеально утолит жажду летом!
Clarifina
Следующий коктейль уж точно удивит гостей, а его приготовление - как интересный эксперимент, которым можно будет развлечь детей (главное, им коктейль не наливать). Скорее всего, все мы когда-либо пробовали пина коладу и знаем его, как коктейль белого цвета. Так вот, это рецепт прозрачной пина колады, у которой более свежий вкус!
Ингредиенты:
400 мл темного рома
120 мл сиропа фалернум (Falernum)
180 мл ананасового пюре
90 мл сока лайма
30 мл сахарного сиропа (1:1)
180 мл жирного молока
Смешиваем все компоненты, кроме молока, в одной банке, а молоко выливаем отдельно в другую. Затем берем получившуюся смесь и заливаем ее в молоко - именно смесь в молоко, а не наоборот, иначе нужный эффект не получится!
От попадания сока в молоко оно начнет сворачиваться, и на дно будут оседать белые хлопья. Оставьте смесь на два часа. Затем процедите жидкость через марлю, чтобы избавиться от свернувшегося молока, и вы получите прозрачный напиток! Чем большего размера будут хлопья, тем прозрачнее напиток. Удивительно, но получившийся напиток можно хранить в холодильнике практически целый месяц и он будет оставаться вкусным и свежим!
При подаче просто выливаем охлажденный напиток в стакан со льдом.
Serrano
В ресторане Fotografiska есть коктейли, вдохновленные выставками, которые проходят в галерее. Следующий коктейль был создан в честь выставки скандального Андреса Серрано. О ней узнать можно больше здесь.
Ингредиенты:
40 мл джина
30 мл яблочного сока
10 мл сока лимона
10 мл медового сиропа (смешиваем мед с водой два к одному; доводим до кипения, затем даем остыть)
комбуча (напиток из чайного гриба)
Все компоненты, кроме комбучи, добавляем в шейкер и тщательно встряхиваем. Получившуюся смесь выливаем в стакан со льдом (лучше мелко измельченным), а сверху доливаем комбучу. Для украшения Fotografiska использует палочку корицы, которую сначала с одной стороны поджигают и затем кладут в стакан. Запах великолепный! Кстати, в ресторане повторно используется корица с производства ликера Vana Tallinn от Liviko.
В Fotografiska комбучу делает японский повар по своему рецепту, поэтому она отличается по вкусу от того напитка, который мы привыкли пить в детстве из трехлитровой банки с чайным грибом. Он менее „уксусный“ и имеет более мягкий вкус, поэтому и для коктейля стоит выбрать комбучу с менее резким вкусом.
Куда же без закусок!
Fotografiska предлагает также выбор легких летних закусок, которые идеально подойдут для жаркого дня. Повторить их уже сложнее, чем коктейли, но почему бы и нет!
Самый легкий вариант - хумус с редиской и хлебцами. Все ингредиенты легко купить готовыми в магазине. В Fotografiska используют морковный хумус и чипсы из семечек. Сверху закуска украшается зеленью и хреном.
Вторая - бланшированные помидоры-черри в рыбном соусе, посыпанные хлопьями сушеного тунца и смесью специй вадуван. Повторить уже сложнее, но, в принципе, все ингредиенты возможно найти в эстонских магазинах.
Далее - татаки из говядины и ферментированные овощи. Татаки - это мясо или рыба, которые обжарены снаружи, но все еще сырые внутри. Для приготовления татаки из говядины нужно слегка помазать стейк солью и маслом, затем на раскаленной сковороде обжарить с каждой стороны, но не до полной прожарки. Затем мясу надо дать пять минут остыть, после чего стейк нарезает на тонкие кусочки - обязательно поперек волокон!
К татаки можно приготовить ферментированные овощи. Для этого хрустящие овощи, как капусту, редиску, сельдерей, огурец, морковку и т.д., нарезаем на маленькие кусочки. и смешать с 2% соли. Подсоленные овощи закрыть в банке и оставить стоять при комнатной температуре. Уже через пару часов они приобретут кисловато-соленый вкус и начнут выделять жидкость, которую перед употреблением нужно слить.
Придать больше вкуса блюду можно с помощью имбирного соуса. Для этого смешиваем соевый соус, немного меда и на свой вкус добавляем мелко натертый корень имбиря и нарезанный лук, а также перец-чили, если вам нравится поострее.
Ресторан и галерея Fotografiska находятся по адресу Теллискиви, 60a-8.