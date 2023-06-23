Рецепты
23.06.2023, 13:00

ФОТО | Идеально в жару! Рецепты необычных летних коктейлей от Fotografiska, которые каждый может повторить дома

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Fotografiska
Fotografiska
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

Расположенная на Теллискиви в Таллинне Fotografiska - это не только галерея, где выставлены работы лучших фотографов современности, но также и ресторан, получивший зеленую звезду „Мишлен“. В тенистом заднем дворике и на живописной террасе на крыше можно отведать авторские коктейли. Fotografiska делится их рецептами предлагает вам удивить своих друзей и близких необычными напитками, которые можно приготовить и дома.

Sunsation

Первый рецепт - из сезонного летнего меню Fotografiska, которое еще даже не появилось в ресторане. Лучше всего делать этот коктейль, когда под рукой есть именно эстонская клубника, так как с ней у коктейля получается особенно свежий вкус.

Ингредиенты:

  • 30 мл джина (подойдет джин с более легким и цветочным вкусом, Fotografiska использует джин Roku)

  • 20 мл клубнично-рабарбарового сиропа (500 г рабарбара, 600 г эстонской клубники и 600 г сахара добавить к 600 мл воды; варить, пока сахар не раствориться, а ягоды и рабарбар не станут мягкими; процедить через сито и дать остыть)

  • 20 мл сока крыжовника (тщательно взбить в блендере 500 г крыжовника с 250 мл воды; процедить через сито и марлю)

  • свежая мята

  • газировка

На случай, если у вас нет времени и желания своими руками делать сироп и сок, то не стоит отчаиваться, их можно заменить на доступные в магазине альтернативы - на любой готовый клубничный сироп, например, Monin, и на другой кислый сок, например, айвы.

Все компоненты, кроме газировки, добавляем в шейкер со льдом и взбалтываем 20 секунд. Лайфхак от бармена Fotografiska - мяту перед использованием нужно прихлопнуть между ладонями, тогда высвобождается ее запах, который насыщает коктейль.

Жидкость из шейкера выливаем в стаканы с другим льдом. Сверху доливаем газировку, а украсить коктейль можно срезанной лентой со стебля рабарбара. Получается легкий и совсем не сильно сладкий коктейль, который идеально утолит жажду летом!

Fotografiska

Clarifina

Следующий коктейль уж точно удивит гостей, а его приготовление - как интересный эксперимент, которым можно будет развлечь детей (главное, им коктейль не наливать). Скорее всего, все мы когда-либо пробовали пина коладу и знаем его, как коктейль белого цвета. Так вот, это рецепт прозрачной пина колады, у которой более свежий вкус!

Ингредиенты:

  • 400 мл темного рома

  • 120 мл сиропа фалернум (Falernum)

  • 180 мл ананасового пюре

  • 90 мл сока лайма

  • 30 мл сахарного сиропа (1:1)

  • 180 мл жирного молока

Смешиваем все компоненты, кроме молока, в одной банке, а молоко выливаем отдельно в другую. Затем берем получившуюся смесь и заливаем ее в молоко - именно смесь в молоко, а не наоборот, иначе нужный эффект не получится!

От попадания сока в молоко оно начнет сворачиваться, и на дно будут оседать белые хлопья. Оставьте смесь на два часа. Затем процедите жидкость через марлю, чтобы избавиться от свернувшегося молока, и вы получите прозрачный напиток! Чем большего размера будут хлопья, тем прозрачнее напиток. Удивительно, но получившийся напиток можно хранить в холодильнике практически целый месяц и он будет оставаться вкусным и свежим!

При подаче просто выливаем охлажденный напиток в стакан со льдом.

Fotografiska

Serrano

В ресторане Fotografiska есть коктейли, вдохновленные выставками, которые проходят в галерее. Следующий коктейль был создан в честь выставки скандального Андреса Серрано. О ней узнать можно больше здесь.

Ингредиенты:

  • 40 мл джина

  • 30 мл яблочного сока

  • 10 мл сока лимона

  • 10 мл медового сиропа (смешиваем мед с водой два к одному; доводим до кипения, затем даем остыть)

  • комбуча (напиток из чайного гриба)

Все компоненты, кроме комбучи, добавляем в шейкер и тщательно встряхиваем. Получившуюся смесь выливаем в стакан со льдом (лучше мелко измельченным), а сверху доливаем комбучу. Для украшения Fotografiska использует палочку корицы, которую сначала с одной стороны поджигают и затем кладут в стакан. Запах великолепный! Кстати, в ресторане повторно используется корица с производства ликера Vana Tallinn от Liviko.

В Fotografiska комбучу делает японский повар по своему рецепту, поэтому она отличается по вкусу от того напитка, который мы привыкли пить в детстве из трехлитровой банки с чайным грибом. Он менее „уксусный“ и имеет более мягкий вкус, поэтому и для коктейля стоит выбрать комбучу с менее резким вкусом.

Fotografiska

Куда же без закусок!

Fotografiska предлагает также выбор легких летних закусок, которые идеально подойдут для жаркого дня. Повторить их уже сложнее, чем коктейли, но почему бы и нет!

Самый легкий вариант - хумус с редиской и хлебцами. Все ингредиенты легко купить готовыми в магазине. В Fotografiska используют морковный хумус и чипсы из семечек. Сверху закуска украшается зеленью и хреном.

Fotografiska

Вторая - бланшированные помидоры-черри в рыбном соусе, посыпанные хлопьями сушеного тунца и смесью специй вадуван. Повторить уже сложнее, но, в принципе, все ингредиенты возможно найти в эстонских магазинах.

Fotografiska

Далее - татаки из говядины и ферментированные овощи. Татаки - это мясо или рыба, которые обжарены снаружи, но все еще сырые внутри. Для приготовления татаки из говядины нужно слегка помазать стейк солью и маслом, затем на раскаленной сковороде обжарить с каждой стороны, но не до полной прожарки. Затем мясу надо дать пять минут остыть, после чего стейк нарезает на тонкие кусочки - обязательно поперек волокон!

Fotografiska

К татаки можно приготовить ферментированные овощи. Для этого хрустящие овощи, как капусту, редиску, сельдерей, огурец, морковку и т.д., нарезаем на маленькие кусочки. и смешать с 2% соли. Подсоленные овощи закрыть в банке и оставить стоять при комнатной температуре. Уже через пару часов они приобретут кисловато-соленый вкус и начнут выделять жидкость, которую перед употреблением нужно слить.

Придать больше вкуса блюду можно с помощью имбирного соуса. Для этого смешиваем соевый соус, немного меда и на свой вкус добавляем мелко натертый корень имбиря и нарезанный лук, а также перец-чили, если вам нравится поострее.

Ресторан и галерея Fotografiska находятся по адресу Теллискиви, 60a-8.

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