ФОТО | Идеально в жару! Рецепты необычных летних коктейлей от Fotografiska, которые каждый может повторить дома

Смешиваем все компоненты, кроме молока, в одной банке, а молоко выливаем отдельно в другую. Затем берем получившуюся смесь и заливаем ее в молоко - именно смесь в молоко, а не наоборот, иначе нужный эффект не получится!

Следующий коктейль уж точно удивит гостей, а его приготовление - как интересный эксперимент, которым можно будет развлечь детей (главное, им коктейль не наливать). Скорее всего, все мы когда-либо пробовали пина коладу и знаем его, как коктейль белого цвета. Так вот, это рецепт прозрачной пина колады, у которой более свежий вкус!

Жидкость из шейкера выливаем в стаканы с другим льдом. Сверху доливаем газировку, а украсить коктейль можно срезанной лентой со стебля рабарбара. Получается легкий и совсем не сильно сладкий коктейль, который идеально утолит жажду летом!

Все компоненты, кроме газировки, добавляем в шейкер со льдом и взбалтываем 20 секунд. Лайфхак от бармена Fotografiska - мяту перед использованием нужно прихлопнуть между ладонями, тогда высвобождается ее запах, который насыщает коктейль.

На случай, если у вас нет времени и желания своими руками делать сироп и сок, то не стоит отчаиваться, их можно заменить на доступные в магазине альтернативы - на любой готовый клубничный сироп, например, Monin, и на другой кислый сок, например, айвы.

20 мл сока крыжовника (тщательно взбить в блендере 500 г крыжовника с 250 мл воды; процедить через сито и марлю)

20 мл клубнично-рабарбарового сиропа (500 г рабарбара, 600 г эстонской клубники и 600 г сахара добавить к 600 мл воды; варить, пока сахар не раствориться, а ягоды и рабарбар не станут мягкими; процедить через сито и дать остыть)

Первый рецепт - из сезонного летнего меню Fotografiska, которое еще даже не появилось в ресторане. Лучше всего делать этот коктейль, когда под рукой есть именно эстонская клубника, так как с ней у коктейля получается особенно свежий вкус.

От попадания сока в молоко оно начнет сворачиваться, и на дно будут оседать белые хлопья. Оставьте смесь на два часа. Затем процедите жидкость через марлю, чтобы избавиться от свернувшегося молока, и вы получите прозрачный напиток! Чем большего размера будут хлопья, тем прозрачнее напиток. Удивительно, но получившийся напиток можно хранить в холодильнике практически целый месяц и он будет оставаться вкусным и свежим!

При подаче просто выливаем охлажденный напиток в стакан со льдом.

Serrano

В ресторане Fotografiska есть коктейли, вдохновленные выставками, которые проходят в галерее. Следующий коктейль был создан в честь выставки скандального Андреса Серрано. О ней узнать можно больше здесь.

Ингредиенты:

40 мл джина

30 мл яблочного сока

10 мл сока лимона

10 мл медового сиропа (смешиваем мед с водой два к одному; доводим до кипения, затем даем остыть)

комбуча (напиток из чайного гриба)

Все компоненты, кроме комбучи, добавляем в шейкер и тщательно встряхиваем. Получившуюся смесь выливаем в стакан со льдом (лучше мелко измельченным), а сверху доливаем комбучу. Для украшения Fotografiska использует палочку корицы, которую сначала с одной стороны поджигают и затем кладут в стакан. Запах великолепный! Кстати, в ресторане повторно используется корица с производства ликера Vana Tallinn от Liviko.

В Fotografiska комбучу делает японский повар по своему рецепту, поэтому она отличается по вкусу от того напитка, который мы привыкли пить в детстве из трехлитровой банки с чайным грибом. Он менее „уксусный“ и имеет более мягкий вкус, поэтому и для коктейля стоит выбрать комбучу с менее резким вкусом.

Куда же без закусок!

Fotografiska предлагает также выбор легких летних закусок, которые идеально подойдут для жаркого дня. Повторить их уже сложнее, чем коктейли, но почему бы и нет!

Самый легкий вариант - хумус с редиской и хлебцами. Все ингредиенты легко купить готовыми в магазине. В Fotografiska используют морковный хумус и чипсы из семечек. Сверху закуска украшается зеленью и хреном.